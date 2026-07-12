台61線淡江大橋已於今（12）日上午10時恢復正常通車。公路局北區養護工程分局表示，本次中度颱風巴威期間，淡江大橋依防災應變機制實施預警性封橋，並於颱風遠離後完成橋梁安全檢測及橋面巡檢作業，確認橋梁結構及各項設施均正常，順利恢復通行。
北分局表示，淡江大橋自今年5月12日通車至今約2個月，即迎來首次颱風考驗。此次橋梁監測系統全程正常運作，橋梁結構及各項監測數據均符合設計預期，驗證耐風設計及防災應變機制發揮預期功能，也累積新橋營運管理的重要經驗。
北分局指出，本次恢復通車前，已完成橋梁結構、伸縮縫、支承、護欄及附屬設施等重點項目檢查，並完成橋面清理及交通設施復原工作，確認橋梁符合安全通行條件後，始恢復開放車輛通行。
北分局感謝用路人在颱風期間配合交通管制措施，也將持續透過橋梁監測系統及各項巡檢機制，掌握橋梁運作狀況，確保橋梁營運安全。
另提醒民眾，如遇豪雨、強風等天候影響，請留意資訊可變標誌（CMS）、警廣及公路局發布的最新道路資訊，請用路人可多利用公路局省道即時路況系統及隨時收聽廣播，如欲查詢最新路況可撥打：1968或0800001821。
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北分局指出，本次恢復通車前，已完成橋梁結構、伸縮縫、支承、護欄及附屬設施等重點項目檢查，並完成橋面清理及交通設施復原工作，確認橋梁符合安全通行條件後，始恢復開放車輛通行。
北分局感謝用路人在颱風期間配合交通管制措施，也將持續透過橋梁監測系統及各項巡檢機制，掌握橋梁運作狀況，確保橋梁營運安全。
另提醒民眾，如遇豪雨、強風等天候影響，請留意資訊可變標誌（CMS）、警廣及公路局發布的最新道路資訊，請用路人可多利用公路局省道即時路況系統及隨時收聽廣播，如欲查詢最新路況可撥打：1968或0800001821。