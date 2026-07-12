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政府掃蕩演藝圈逃兵 吳靜怡：佀廣洋媽媽是萬美玲所以不查？

喊話萬美玲公開佀廣洋免疫資料 吳靜怡：不然就是隱匿共犯

國民黨立委萬美玲愛子佀廣洋宣布參選桃園市議員，未料後續一連串爆出過去霸凌、簽賭黑歷史，萬美玲受訪更坦言佀廣洋因體重過重免疫。對此政治評論員吳靜怡秀出佀廣洋2020年照片，質疑根本未達免役標準，哪一版標準核定免役？兵役公不公平，不能只靠立委媽媽的口頭保證，「政府查了演藝圈，也該用同一標準查政治人物吧！」吳靜怡喊話萬美玲，公開佀廣洋兵役體檢紀錄，政府查了演藝圈，也該用同一標準查政治人物吧，哪家指定醫院體檢？實測身高、體重與BMI是多少？桃園市徵兵檢查會依哪一版標準核定免役？兵役公不公平，不能只靠立委媽媽的口頭保證。吳靜怡提到，演藝圈閃兵案從王大陸一路查到陳零九、威廉、修杰楷、陳柏霖、坤達、張書偉、薛仕凌及唐禹哲等人，內政部更將另外92件疑似假高血壓逃兵案件，函送全台16個地檢署偵辦，政府既然宣稱兵役公平不容侵犯，就不能只在鎂光燈最亮的演藝圈展現魄力，難道社會討論度這麼大、有多位民眾檢舉的情況，就因為佀廣洋的媽媽是萬美玲所以不查？太沒有道理。吳靜怡說，萬美玲要繼續當立委，就請主動公開遮蔽個資後的體檢及免役資料，不然就是隱匿的共犯。這不是預設他有罪，而是要求政治人物的孩子，接受與演藝人員、一般役男完全相同的查核標準。最後吳靜怡表示，如果人民開始害怕立委，這個國家就完蛋了，看來這些被霸凌的孩子們，長大後，對台灣還是有信心，才選擇勇敢，「加油，同學們，一起對抗桃園帝王蟹吧！」