我是廣告 請繼續往下閱讀

英格蘭在世界盃8強戰以2：1逆轉擊敗挪威，成功闖進4強，除了貝林漢姆（Jude Bellingham）梅開二度成為贏球英雄，另一大關鍵就是防線成功限制哈蘭德（Erling Haaland）。英格蘭主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）賽後透露，球隊靠中後衛強硬身體對抗與持續壓迫，讓哈蘭德長時間陷入掙扎。哈蘭德本屆世界盃火力驚人，賽前被視為英格蘭防線最大威脅，不過8強戰他遭到嚴密看管，全場沒有進球，並在延長賽被提前換下。被問到英格蘭如何成功凍結這位挪威神鋒時，圖赫爾表示，英格蘭中後衛今天表現「非常、非常好」，整條4人防線也維持高水準。圖赫爾指出，當對手是哈蘭德這種等級的前鋒時，中後衛必須拿出強烈的身體對抗，「他們一直在他身上施加壓力，即使球還沒有傳過來，他們也要讓他感受到存在感。」他認為，英格蘭後衛在整場比賽中都非常勇敢、強壯，也靠對抗強度消耗哈蘭德。哈蘭德此役在延長賽被換下，也成為賽後焦點。對於這名挪威王牌在比賽還剩約15分鐘時退場，圖赫爾坦言自己並不意外，因為他看得出哈蘭德受到比賽強度影響，「我認為他有很長一段時間都在掙扎，因為這場比賽的身體對抗強度。」圖赫爾補充，挪威替補席上仍有不錯選項，因此哈蘭德被換下並非完全不能理解。這番說法也呼應比賽數據，哈蘭德此役被限制到只有少數射門機會，難以在禁區內得到舒服的接應空間。除了防守端封鎖哈蘭德，英格蘭進攻端則靠凱恩（Harry Kane）與貝林漢姆撐起大局。圖赫爾被問到英格蘭是否找到理想進攻套路時，笑稱答案其實很簡單：「把凱恩和貝林漢姆放在一起，然後他們會搞定剩下的事。」圖赫爾強調，英格蘭仍需要在進攻端做得更好，讓其他球員也進入更理想的位置，但凱恩與貝林漢姆確實是能決定比賽的球員，「他們熱愛承擔責任，也有能力在決定性時刻挺身而出。」本屆世界盃，凱恩與貝林漢姆已合力攻進12球，成為英格蘭晉級4強的最大火力來源。