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▲心中山線形公園4號出口旁有「超夢」合影舞台，將在舞台後方發放活動紙帽與主題手拿扇。（圖／《Pokemon GO》提供）

▲《英雄聯盟》MSI 季中邀請賽，今天下午2點將在北車舉辦冠軍戰觀賽派對。（圖／《英雄聯盟》提供）

《Pokémon GO》社群活動昨（11）日吸引海量玩家外出抓超夢，尤其是台北車站聚集大量人潮，官方也宣布今（12）日現場社群活動將在台北中山舉辦，考量到北市仍有陣雨，上午仍有許多玩家駐足在北車，此外，今天下午2時還有《英雄聯盟》MSI 季中邀請賽冠軍戰的觀賽派對，2場盛事強勢交鋒，北車人潮可能再掀高峰。受到巴威颱風影響，昨天的《Pokemon GO》部分戶外活動雖然取消，但仍有大量玩家湧入北車等室內空間抓寶，隨著颱風過境，官方宣布今日活動如期舉行，不過天氣預報顯示，台北市區今天午後要注意雷陣雨，北車憑藉交通便利與寬敞舒適的室內優勢，依然會是眾多訓練家聚集打超級團體戰的首選熱區。《英雄聯盟》MSI 季中邀請賽冠軍戰則會在今天下午2點正式開戰，由中國戰隊 BLG 對決韓國戰隊 HLE，官方特別選在台北車站大廳舉辦實體觀賽派對，中午12點即開放入場，下午更有一系列實況主互動與賽前節目，抽中資格的觀眾可入座，未中選者也能在一般觀眾區站立觀賞，讓廣大粉絲能在北車見證冠軍誕生。在電競賽事與手遊盛會的雙重加持下，今天的北車勢必會迎來人潮最高峰，由於看比賽的召喚師與抓寶的訓練家將同時聚集在北車大廳，呼籲雙方粉絲務必相互尊重，避免引發任何衝突。此外，參與 MSI 觀賽派對的民眾請勿自行攜帶露營椅或野餐墊，也請勿席地而坐以免發生意外受傷，共同維護現場安全。台北車站大廳（台北市中正區北平西路3號）7月12日（日）12:00 開放入場13:00 粉絲慶典（實況主互動）14:00 賽前節目 + 總決賽觀賽7 月 12 日（日），GO Fest活動相關造景僅到7月12日為止，部分寶可夢造景將保留較長時間。捷運中山站中山藝文廊及心中山線形公園