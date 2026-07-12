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▲哈蘭德與貝林漢姆（如圖）曾在2020年至2022年間於德國多特蒙德效力。（圖／美聯社／達志影像）

挪威在2026世界盃中，今（12）日以1比2輸給英格蘭，無緣打進4強。但除了比賽結果外，兩隊的頂級球員哈蘭德（Erling Haaland）與貝林漢姆（Jude Bellingham）之間的兄弟情，更是引發注目。曾一起效力於德國多特蒙德的他們，就算已分道揚鑣成為對手，也依然維持好感情，被稱為「足球界閨密」，這次哈蘭德被換下場前，還不忘先去抱抱好友，多個名場面甜翻大批球迷。哈蘭德與貝林漢姆的緣分是始於德國多特蒙德，兩人曾在2020年至2022年間於該隊並肩作戰，在場上展現極佳默契，哈蘭德作為前鋒，經常接獲貝林漢姆在中場的精準傳輸與助攻，不僅攜手拿下2021年德國盃冠軍，也在此期間從歐洲新星蛻變為世界級球星。除了場上的極佳默契外，兩人的好感情也是球迷津津樂道的話題之一，不僅曾一起受邀拍攝情人節互念情話的特別企劃，貝林漢姆還曾在記者會上，突然闖入偷親哈蘭德臉頰，多個超甜名場面，讓他們被稱為「足球界閨密」。在離開多特蒙德後，哈蘭德與貝林漢姆分別到英超的曼城及西甲的皇家馬德里，從並肩作戰的隊友，轉變為場上的對手。不過兩人依然惺惺相惜，在貝林漢姆完成皇家馬德里的首秀後，哈蘭德感動表示：「我真的非常高興。」貝林漢姆也曾稱讚哈蘭德做人比做前鋒更出色，大讚好友人品。而這次世界盃中，兩人分別代表挪威及英格蘭出戰，在勝者只能有一個的情況下，哈蘭德帶領的挪威不幸敗北，不過這也沒影響到他們的友情，哈蘭德就算被換下場，也不忘先給場上的摯友一個擁抱，不僅展現大將之風，也讓人看到他們堅不可摧的友誼。