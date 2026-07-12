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受到巴威颱風影響，各地活動紛紛延期或取消，北部更連續兩天停班停課。果陀劇場原定在高雄衛武營演出的舞台劇《生命中最美好的5分鐘》也依法停演。不過藝人唐從聖昨（11）日在臉書發文，直言整天待在衛武營，卻發現現場「無風、無雨」，忍不住替藝文團體發聲，感嘆：「天災沒來，人禍先到。」唐從聖表示，自己從上午9點、中午1點半，到晚上10點都待在衛武營，眼前看到的景象始終是「無風、無雨」。然而，劇場演出仍依法取消，只能替觀眾辦理退票。他無奈寫下：「今天我看到的衛武營，『無風、無雨』；而依法取消演出、只能請觀眾退票的我們，『無瘋、無語。』」唐從聖指出，百貨公司照樣人潮滿滿、餐廳依舊大排長龍，甚至KTV一位難求，但藝文演出卻只能依法全面取消，在沒有任何配套措施與應變機制下，劇團只能自行承擔數百萬元損失。他透露這是自己第三次遇到「颱風說要來、最後卻沒來」而被迫取消演出的情況，不只演員無法登台，整個團隊還得忙著處理退票、道歉與後續賠償，直言每發生一次，都可能對劇團經營造成嚴重衝擊。唐從聖最後感嘆，相關問題十多年來始終沒有改善，更引用同行形容的話表示：「天災沒來，人禍先到。」並拋出疑問：「對藝文團體來說，這算天災？還是人禍？」貼文曝光後，也引發不少網友討論停班停課與藝文演出的應變機制。