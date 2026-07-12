我是廣告 請繼續往下閱讀

《紐時》批打壓媒體 司法部稱調查鎖定洩密者

新空軍一號安全爭議 特勤局建議川普改搭舊機

▲美國總統川普8日結束北約（NATO）峰會後，自土耳其返美途中突然更換專機，改搭舊型總統專機飛往英國。（圖／美聯社／達志影像）

川普否認與伊朗威脅有關 白宮強調新專機安全無虞

新聞自由團體齊聲反彈 憂危及美國民主制度

美國《紐約時報》日前披露，總統川普（Donald Trump）獲卡達捐贈的新「空軍一號」因部分安全性能不及舊機，曾在特勤局建議下臨時更換座機，引發外界關注。如今事件持續延燒，《紐約時報》11日證實，美國司法部已向多名參與相關報導的記者發出傳票，要求前往聯邦大陪審團作證，引發新聞自由團體強烈反彈，批評川普政府進一步加大對媒體施壓。綜合美聯社、路透社等外媒報導，《紐約時報》表示，司法部於10日發出傳票，要求多名記者於15日前往聯邦大陪審團作證，內容涉及一項「涉嫌違反聯邦刑法」案件。傳票由紐約曼哈頓聯邦檢察官克雷頓（Jay Clayton）簽署，部分傳票更由聯邦探員直接送達記者住處。遭傳喚的記者包括巴恩斯（Julian E. Barnes）、李普頓（Eric Lipton）、佩傑（Tyler Pager）及施密特（Eric Schmitt）等人，皆曾參與新「空軍一號」安全疑慮的相關報導。《紐約時報》批評，司法部此舉代表川普政府對獨立媒體的施壓進一步升級。該報律師麥克勞（David McCraw）表示，聯邦執法人員直接出現在新聞記者住家門口，任何重視美國《憲法》及新聞自由的人都應感到震驚。司法部則未證實或否認傳票內容，僅表示調查重點並非針對記者，而是針對涉嫌洩漏機密資訊的人士；白宮則未對事件直接回應，而是將相關問題交由司法部說明。此次風波源自川普日前出訪土耳其及英國期間的專機安排。川普7日搭乘由卡達捐贈、經大規模改裝的新「空軍一號」前往土耳其安卡拉，出席北約峰會。然而，8日返程時，他卻改搭服役多年的舊款「空軍一號」飛往英國皇家空軍密爾登霍爾基地，再重新登上新專機返回美國。川普當時對外表示，改搭舊機只是出於「懷舊」考量。不過，《紐約時報》隨後引述匿名知情人士報導指出，真正原因是美國特勤局基於安全考量，建議總統不要全程搭乘新專機。報導指出，新「空軍一號」雖完成約4億美元改裝，但仍缺少部分舊專機具備的先進防護系統，包括反彈道飛彈能力，因此在美伊局勢緊張之際，特勤局建議川普改搭安全性能更成熟的舊機。事件發生時正值美國與伊朗停火局勢再度惡化。川普抵達土耳其後不久，美軍對伊朗發動空襲，伊朗則隨後攻擊波斯灣地區多個美國盟邦，使總統專機安全問題格外受到關注。面對外界質疑，川普返美途中否認更換飛機與伊朗威脅有關，僅表示：「我一直面臨威脅，我是他們名單上的頭號目標。」白宮隨後也否認新專機存在任何安全漏洞，強調政府已採取各項安全措施，包括混淆與分散注意力等保護機制，以因應來自敵對勢力的威脅。隨著司法部向《紐約時報》記者發出傳票，美國多個新聞自由團體也公開表達憂慮。美國全國記者俱樂部（National Press Club）呼籲司法部立即撤回傳票，批評聯邦探員向記者住家送達傳票，不只是一般執法程序，更是對新聞自由及《憲法第一修正案》的重大衝擊。新聞自由委員會（Reporters Committee for Freedom of the Press）也要求參議院在克雷頓出席人事確認聽證會時，針對此案進行質詢。該組織主席阿德勒（Stephen J. Adler）表示，當政府試圖透過傳喚記者限制公眾知情權時，受損的不僅是新聞自由，也將危及美國民主制度的根基。事實上，自川普重返白宮以來，司法部先前也曾向《華盛頓郵報》及《華爾街日報》記者發出傳票，但最終均撤回。外界認為，此次《紐約時報》案再度凸顯川普政府與主流媒體之間持續升高的對立，也讓新聞自由議題再次成為美國政壇關注焦點。