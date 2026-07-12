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巴威颱風終於遠離台灣，但這兩天颱風來襲，截至今（12）日上午7點40分左右，台北市災害應變中心接獲584件災情通報，狀況多為路樹傾倒。對此，蔣萬安強調，昨晚已經展開搶修，基本上主次要幹道都已完成相關的復原。不過針對民眾湧入臉書留言喊話要有「颱風復原假」，蔣萬安表示，陸上、海上警報都解除，目前先以確保周一民眾通勤順暢為目標。由於明天就是星期一，考量到通勤與大考，道路的秩序維持、交通管制都得進行調整。蔣萬安說，目前河濱的華翠疏散門一直到敦煌疏散門這一段，有泥土、樹葉淤積的狀況，目前已經加速復舊，希望今天能完成來確保明日週一的通勤交通維持正常。另外，北投泉源路巨石掉落的重大案件，蔣萬安強調，他則責成工務局相關單位務必以專業、最快的速度完成評估，並在確保施工安全的前提下加速後續工程，儘早恢復該路段通行。針對華江橋下的雁鴨公園因滿水，昨造成3位民眾一度受困，蔣萬安表示，市府在堤外皆是依照既定機制進行相關防護措施，也再次公開呼籲，提醒市民在颱風來臨前及侵襲當下，切勿前往山區、河邊、海邊或地勢低窪等危險地方，以確保人身安全。