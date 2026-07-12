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柯文哲強調文明國家沒鞭刑 若要炒新聞乾脆提宮刑

在野陣營提出鞭刑公投，拚週二逕付二讀。對此，前民眾黨主席柯文哲今（12）日質疑，鞭刑能否真正減少犯罪？若要炒作聳動議題，不如提議對強姦犯施以宮刑。但台灣若真要成為文明國家，真的還要鞭刑嗎？柯文哲也強調，民眾黨內部對鞭刑同樣意見分歧，8名立委有4名反對。柯文哲今出席民眾黨台中市議員參選人邱于珊競選活動時，受訪被問及是否和國民黨對鞭刑難有共識？柯文哲輕笑回答，鞭刑光民眾黨內部就吵翻天了，在立法院8個委員，剛好4票贊成、4票反對。柯文哲接著指出，鞭刑到底要解決什麼問題？可以減少犯罪嗎？文明國家都沒鞭刑了。不過，他也知道民意非常支持。柯文哲認為，如果要聳動炒新聞，那應該要宮刑，把強姦犯都閹割，這個不用投，他都知道答案，猜大概85％都會贊成，但真的要這樣幹嗎？台灣要當一個文明國家，真的要這樣做嗎？不要說民眾黨跟國民黨沒共識，內部都沒共識了。所以，可以拿出來討論，剛好也利用1個月的時間給國內去討論這個題目。