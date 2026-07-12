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▲7成科技股慘遭拋售！AI晶片神話一夕崩解（圖／美聯社／達志影像）

美股在AI熱潮帶動下今年以來一路狂飆，但近期風向似乎悄悄轉變。標普500指數中竟有近七成成分股從52週高點回落，其中又以大型晶片股跌勢最凶，記憶體大廠美光（Micron）從高點下殺約25%，晶片巨頭博通（Broadcom）跌幅達21%，晶片商邁威爾科技（Marvell）更慘摔30%，市場開始擔心，這波漲多拉回究竟只是短暫獲利了結，還是AI題材正迎來一場更全面的估值重估。根據市場統計，自6月25日以來的短短七個交易日內，半導體類股總市值已蒸發約1.5兆美元，光是美光一檔就損失近3500億美元市值。SanDisk、英特爾、應用材料、科林研發等指標大廠也都各自失血逾千億美元，跌勢更擴散至25家半導體相關企業，且跌幅清一色超過兩成，包括威騰電子（Western Digital）、希捷（Seagate）與GlobalFoundries都未能倖免。值得注意的是，這波賣壓目前集中在記憶體與儲存晶片族群。美光、SanDisk等記憶體股在今年上半年狂飆之後，於6月底觸頂，隨即遭到猛烈拋售，跌幅普遍超過兩成，已提前步入技術性熊市。相較之下，衡量整體半導體表現的費城半導體指數（SOX）目前還沒有跟進「入熊」，距離熊市門檻仍需再跌約9%，顯示這波回檔目前仍屬「個股型」修正，尚未演變成整個半導體產業的系統性重挫。晨星（Morningstar）分析師William Kerwin指出，進入7月第三季後，科技基礎建設類股出現普遍獲利了結，晶片設備股一度遭遇相當劇烈的拋售潮。他也點出過去幾季的一個規律：科技股常在財報公布後的一個月內承壓，但往往會在下一份財報公布前重新反彈。不過市場對後市看法並非一面倒悲觀。也有分析師認為，儘管短期波動加劇，記憶體類股在整個科技生態系中依然具備長線吸引力，這波修正帶有合理的獲利回吐成分，投資人趁機在下一波財報公布前調節持股、重新評估雲端大廠的資本支出節奏與價格續航力。儘管股價劇烈震盪，華爾街對美光的長線評等並未明顯轉空。以7月11日收盤價約979.3美元計算，美光股價已較52週高點1255美元大幅拉回，但分析師平均12個月目標價仍高達1486美元，逾40位分析師給出「買進」評等，沒有人喊賣，顯示機構投資人普遍認為，這波拉回較可能是漲多後的健康修正，而非AI記憶體需求出現根本性反轉。市場人士普遍認為，接下來SK海力士在美國掛牌上市，將成為觀察投資人對AI晶片信心是否回穩的重要指標。