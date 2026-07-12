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資深藝人譚艾珍平時熱愛分享生活，今（12）日在社群透露，自己一早5點就起床收看世界盃足球賽8強賽事，還特地準備酪梨醬搭配爆米花脆片當早餐。不過因為家人和毛孩都還在睡覺，她全程只能「靜音」觀賽3個小時，笑稱自己已經很久沒有這麼青春熱血了。譚艾珍表示，自己每屆世界盃踢到8強都一定會收看，今年則挑選挪威對英格蘭的比賽，一大早就備妥健康早餐，包括酪梨醬和爆米花脆片，準時守在螢幕前欣賞精彩對決。她透露由於孫子、女兒都還在睡覺，因此整場比賽只能開著靜音轉播，一路看了將近3個小時，「不過好緊張、好過癮的時候，還是有極小聲地吶喊啦！」除了欣賞激烈賽況，譚艾珍也分享觀賽心得，表示挪威與英格蘭原本就是相當友好的團隊，雖然場上競爭激烈，但賽後依舊展現風度、禮貌與溫馨互動，讓她十分敬佩，直呼：「令人敬佩的挪威、英格蘭。」