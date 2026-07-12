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柯文哲專訪坦言沒擴張就Game Over 林俊憲酸：是在偷臭黃國昌？

柯文哲回應：不跟林俊憲耍嘴皮 民眾黨不擴張恐泡沫化

前民眾黨主席柯文哲日前接受專訪表示，民眾黨若年底只維持14席議員，2028就不用選了。這一番話被民進黨立委林俊憲挖苦質疑：「是不是在偷臭現任民眾黨主席黃國昌？」。對此，柯文哲今（12）日回應，不用跟林俊憲耍嘴皮子；至於民眾黨如果沒有擴張，本來就會泡沫化。柯文哲10日接受《政治一點明》專訪談及，民眾黨2022年地方選舉後在全台共有14席議員，這項成績有賴他的個人聲量，而2026年目標當然是盡力增加席次。若民眾黨年底選後全台議員仍只有14席，2028總統大選「也不用選了」，民眾黨恐怕就此結束。針對柯文哲一席說法，林俊憲發文狠酸，他嚴重懷疑阿北在「偷臭」國昌老師，因這2年沒有阿北帶隊，民眾黨民調直直落，就是在變相打臉，代理當家的黃國昌老師帶兵帶得不怎麼樣，不知道國昌老師心裡是什麼滋味？而柯文哲今出席民眾黨台中市議員參選人邱于珊競選活動時，受訪被問及林俊憲懷疑他在偷臭黃國昌？柯文哲表示，林俊憲講的話都要倒過來看，因為他不友善，不喜歡跟他耍嘴皮子，他講的話不用理他。柯文哲接著指出，黃國昌也很忙，目前和他分工輔選；如果議員席次沒有擴張，本來就會泡沫化，還是要努力。