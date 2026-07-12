哥吉拉回來了！東寶近日公開《哥吉拉-0.0》首支30秒特報影片與全新電影海報，宣布電影將於11月3日「哥吉拉日」在日本上映。前作《哥吉拉-1.0》勇奪奧斯卡最佳視覺效果獎，續集《哥吉拉-0.0》讓人更加期待，神木隆之介、濱邊美波等原班人馬全數回歸，並將故事推進到前作兩年後，描寫日本好不容易走出哥吉拉帶來的浩劫，卻又迎來新的滅國危機。
日本剛走出毀滅 全新威脅再度降臨
《哥吉拉-0.0》由山崎貴再次擔任導演、編劇及視覺特效總監，故事延續《哥吉拉-1.0》的世界觀。在系列劇情裡，二戰後的日本原本因戰爭而歸於「無（Zero）」，然而哥吉拉的出現，讓國家跌入更深的絕望，因此前作被命名為《哥吉拉-1.0》。
新作將時間推進至1949年，也就是前作故事結束兩年後，日本正值戰後重建期，人民原以為生活恢復平靜，卻因全新的威脅降臨，使好不容易燃起的希望再次破滅。最新的30秒特報中釋出不少電影伏筆，包含飛機掠過海面、城市爆炸、巨大浪襲來等畫面接連閃過，伴隨哥吉拉震耳欲聾的怒吼，預告日本再次面臨前所未有的災難。
主演全數回歸 資深影帝首度加入
除了神木隆之介、濱邊美波兩位主角再度主演之外，《哥吉拉-1.0》的原班人馬也幾乎全數回歸，包括山田裕貴、吉岡秀隆、佐佐木藏之介、安藤櫻及田中美央。除此之外，81歲日本資深演員田中泯，將首度加入，飾演因戰爭留下心理創傷的生物學家村上寬治。
同步公開的電影海報也充滿壓迫感，搭配「人類的罪與罰，已無法歸零」宣傳標語，再度引發影迷對片名《-0.0》含義的熱烈討論。
前作未登台灣戲院 影迷敲碗求上映
前作《哥吉拉-1.0》2023年上映時，不僅締造全球超過1.16億美元票房，更奪下第96屆奧斯卡最佳視覺效果獎。但當年電影並未在台灣戲院上映，而是直接登上 Netflix，讓人不免覺得惋惜。
如今《哥吉拉-0.0》宣布將於11月3日在日本上映，北美則預定在11月6日接力推出，可台灣上映資訊仍待公布。消息曝光後，不少影迷紛紛留言「拜託這次一定要上院線」、「不要又只能等 Netflix」、「哥吉拉就是要在大銀幕看才過癮」。
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《哥吉拉-0.0》由山崎貴再次擔任導演、編劇及視覺特效總監，故事延續《哥吉拉-1.0》的世界觀。在系列劇情裡，二戰後的日本原本因戰爭而歸於「無（Zero）」，然而哥吉拉的出現，讓國家跌入更深的絕望，因此前作被命名為《哥吉拉-1.0》。
新作將時間推進至1949年，也就是前作故事結束兩年後，日本正值戰後重建期，人民原以為生活恢復平靜，卻因全新的威脅降臨，使好不容易燃起的希望再次破滅。最新的30秒特報中釋出不少電影伏筆，包含飛機掠過海面、城市爆炸、巨大浪襲來等畫面接連閃過，伴隨哥吉拉震耳欲聾的怒吼，預告日本再次面臨前所未有的災難。
除了神木隆之介、濱邊美波兩位主角再度主演之外，《哥吉拉-1.0》的原班人馬也幾乎全數回歸，包括山田裕貴、吉岡秀隆、佐佐木藏之介、安藤櫻及田中美央。除此之外，81歲日本資深演員田中泯，將首度加入，飾演因戰爭留下心理創傷的生物學家村上寬治。
同步公開的電影海報也充滿壓迫感，搭配「人類的罪與罰，已無法歸零」宣傳標語，再度引發影迷對片名《-0.0》含義的熱烈討論。
前作《哥吉拉-1.0》2023年上映時，不僅締造全球超過1.16億美元票房，更奪下第96屆奧斯卡最佳視覺效果獎。但當年電影並未在台灣戲院上映，而是直接登上 Netflix，讓人不免覺得惋惜。
如今《哥吉拉-0.0》宣布將於11月3日在日本上映，北美則預定在11月6日接力推出，可台灣上映資訊仍待公布。消息曝光後，不少影迷紛紛留言「拜託這次一定要上院線」、「不要又只能等 Netflix」、「哥吉拉就是要在大銀幕看才過癮」。