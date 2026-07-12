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2026年世界盃8強賽阿根廷與瑞士之戰，一次VAR改判成為賽後最大話題。瑞士前鋒恩博洛（Breel Embolo）原本看似替球隊贏得一次有利判決，沒想到經VAR介入後，裁判認定他假摔，最終兩黃變一紅遭驅逐離場。這次判決也引發各界熱議，瑞士媒體痛批是「醜聞」，不過瑞士裁判專家阿姆霍夫（Sascha Amhof）坦言，雖然這次判決對瑞士相當殘酷，但從規則角度來看沒有問題。瑞典傳奇球星伊布拉希莫維奇（Zlatan Ibrahimović）也公開力挺裁判，直言：「害瑞士輸球的不是裁判，而是恩博洛自己。」比賽第69分鐘，雙方當時戰成1：1平手，瑞士才剛靠著恩多耶（Dan Ndoye）進球追平比分，士氣高漲。隨後恩博洛在邊線附近與阿根廷中場帕雷德斯（Leandro Paredes）發生身體接觸，主裁判第一時間認定帕雷德斯犯規，並向他出示黃牌。然而，VAR隨即介入檢視畫面。慢動作重播顯示，帕雷德斯並未真正碰到恩博洛，反而是恩博洛提前起跳，刻意尋找身體接觸，試圖製造犯規。主裁判因此取消原本給帕雷德斯的黃牌，改判恩博洛假摔，補上一張黃牌。由於恩博洛上半場就已吞下一張黃牌，這次再領黃後兩黃變一紅，被直接驅逐出場，瑞士瞬間少打一人，也讓比賽局勢急轉直下。不少球迷質疑，VAR通常只能介入進球、點球或直接紅牌事件，為何能夠改變一張黃牌？對此多位裁判專家解釋，這次屬於「判罰對象錯誤」的特殊情況。主裁判原本錯誤地向帕雷德斯出牌，而真正違規的是恩博洛，因此VAR有權介入修正判罰對象，程序上符合國際足總（FIFA）現行規則。前德國名哨瓦格納（Lutz Wagner）表示，不能讓沒有犯規的球員承擔黃牌，改判確實才符合規則精神；瑞士裁判專家阿姆霍夫（Sascha Amhof）也坦言，雖然這次判決對瑞士相當殘酷，但從規則角度來看沒有問題。針對這次VAR介入的爭議，瑞典傳奇球星伊布拉希莫維奇完全站在裁判那邊。他在直播節目中表示：「裁判這次吹判完全正確，帕雷德斯根本沒有碰到恩博洛，連最輕微的接觸都沒有。這就是假摔，我尊敬裁判有勇氣做出這種不受歡迎的判決。」伊布拉希莫維奇進一步批評，現代足球太常獎勵那些主動尋求身體接觸、企圖欺騙裁判的球員，「這是世界盃，不是演戲比賽。如果你刻意欺騙裁判，就必須承擔後果。」他也指出，恩博洛當時身上已經背著一張黃牌，卻仍選擇冒險假摔，「這不是運氣不好，而是判斷錯誤。在世界盃淘汰賽做出這種決定，你不能期待所有人都替你感到可憐。」最後，伊布拉希莫維奇更直言：「很多人把怒火對準裁判，但真正讓瑞士付出代價的人就是恩博洛。他選擇欺騙，而不是誠實比賽。我希望接下來整個世界盃都能維持這樣的執法標準，不管是哪位球員，只要假摔就該受到處罰，如此足球才會更乾淨、更公平。」