我是廣告 請繼續往下閱讀

阿根廷衛冕之路真的太刺激！2026世界盃8強戰，阿根廷與瑞士正規時間踢成1：1，靠著「小蜘蛛」艾瓦雷茲（Julián Álvarez）與勞塔羅（Lautaro Martínez）延長賽破門，最終3：1驚險晉級4強。阿根廷本屆3場淘汰賽場場驚魂，讓許多球迷大喊：「看到快要心臟病。」不過值得一提的是，阿根廷隊史世界盃4強戰至今從沒輸過，依照過往慣例，踢進4強等於預約冠軍戰門票。阿根廷本屆世界盃淘汰賽之路，幾乎每一場都讓球迷心臟快受不了。32強淘汰賽面對維德角，阿根廷兩度領先卻兩度被追平，直到第115分鐘才靠羅梅洛（Cristian Romero）頭球製造對手烏龍，驚險完成絕殺。16強淘汰賽面對埃及，阿根廷更是一度0：2落後，但衛冕軍沒有崩盤，反而在比賽末段連進3球，最後由恩佐・費南德斯（Enzo Fernández）完成絕殺逆轉。到了8強對瑞士，阿根廷開賽先靠麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）破門，但下半場被丹・恩多耶（Dan Ndoye）扳平，只能再度進入延長賽決勝。這一次阿根廷還是挺住了。延長賽第112分鐘，艾瓦雷茲轟出精彩世界波，幫助球隊重新取得領先，勞塔羅隨後再補上保險進球，阿根廷最終以3：1淘汰瑞士，連續2屆世界盃闖進4強。阿根廷晉級後，將在4強戰面對英格蘭，這也是本屆世界盃最受矚目的焦點對決之一。英格蘭擁有凱恩（Harry Kane）與貝林漢姆（Jude Bellingham）兩大火力核心，阿根廷則要靠梅西（Lionel Messi）領軍，繼續挑戰連霸。有趣的是，阿根廷隊史在世界盃4強戰從未輸球。1930年擊敗美國、1986年擊敗比利時、1990年與義大利戰平後靠PK晉級、2014年與荷蘭戰平後PK勝出，2022年則擊敗克羅埃西亞，最終一路奪冠。