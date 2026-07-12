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女星隋棠日前主持三立實境節目《請世界吃桌》時，因節目畫面中被拍到在英國公園草地休息，引發部分網友質疑工作態度，認為為何她在節目中感覺「一直在休息」掀起熱議。如今曾接待節目拍攝的冰淇淋店老闆親自發文還原當天實際狀況，坦言節目剪輯僅留下1、2分鐘內容，讓外界產生誤會，強調隋棠與浩子其實都相當認真。冰淇淋店老闆表示，節目正式播出時，店內參訪僅保留約1、2分鐘，因此觀眾看起來會以為浩子與隋棠只是來吃冰，之後便跑到Hyde Park草地休息，似乎十分輕鬆。不過他透露，實際拍攝時間長達一個多小時，兩位主持人除了試吃冰淇淋、討論婚宴當天供應的口味外，還特地學習如何挖義式冰淇淋。老闆進一步解釋，傳統義式冰淇淋（Gelato）並非使用一般冰淇淋杓，而是以金屬扁勺（Spatula）挖取，挖之前還必須反覆攪拌冰淇淋，讓質地軟化、甚至達到能夠拉絲的狀態，因此需要經過專業練習才能上手。他表示隋棠與浩子不只在鏡頭前學習，還真的站進冰櫃後方反覆練習。由於拍攝期間正值店家營業時間，兩人甚至臨時充當「一日冰淇淋店員」，實際接待多組上門消費的客人，這些內容卻都沒有被剪進正式播出的節目。事實上日前播出內容曾掀起爭議，隋棠因希望改到內場學做菜，表示「這是我參加節目的初衷」，並認為大家都應該跳脫舒適圈，因此未同意原本負責內場的千千於紐約場換回原職位。由於千千坦言擔心英文能力不足，仍選擇接受安排，不少觀眾認為她相當委屈，甚至質疑隋棠「耍大牌」、「太強勢」，引發兩派論戰。對此三立表示沒有回應。