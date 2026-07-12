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中國必須尊重金門的民主自由

IPAC考察台海局勢並非刺激中國 請勿對號入座

中國霸權擴張的野心才是破壞現狀

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）的多國議員代表團日前走訪金廈水域，金門縣前副縣長李文良受訪時，擔憂此舉刺激中國，導致兩岸關係惡化，甚至採取報復措施。對此，海洋委員會政務副主委宋承恩，特別提出3點回應表示，IPAC議員表達國際對台灣維繫和平的支持，並非刺激中國，質疑李文良說法是站在中國立場的膝反射思考。宋承恩並強調，現狀破壞來自中國霸權擴張野心，唯有全民維繫民主自由的實力與決心，加上國際關注的力量，才能嚇阻中國霸權。首先，宋承恩指出，金門人民期待產業投資與民生經濟發展，也期待兩岸和平。和平的維繫基於兩岸互不隸屬現狀的存續。中國必須充分尊重金門人民生活在民主自由與完善健保及社會福利制度的堅持。和平並不是依靠中國善意，也絕不會因事事擔憂刺激中國而自我限縮就能確保。第二，宋承恩表示，IPAC的6國國會議員登艦考察台海局勢，第一手觀察金廈水域的防衛與執法需求，親身體驗海巡海上執勤的辛苦，這些並沒有刺激中國，而是表達國際對中華民國台灣維繫和平努力的支持關心。對號入座式的認為國際關注會刺激中國，是站在中國立場膝反射的思考。我們期待要競選中華民國公職者，多站在台灣與人民福祉的立場發言，逐漸擺脫中國立場的慣性思考。第三，宋承恩提到，國際關注有助強化台海安全與和平。我們必須清楚認知，現狀的破壞，來自中國霸權擴張的野心，而不是因為金門人民持續享有自由民主富裕刺激了中國。我們不要忘了，1950年代的台海危機，擊退共軍炮擊與進犯的，除了政府人民一心抗敵，也有賴美軍的協助運補與國際的高度關注。今日六國議員現身呼籲國際重視中國對金門水域的侵擾，對我國造成的安全挑戰，並將此行親身對海巡的敬業與政府決心的第一手觀察帶回各自的國會，有助於提升各國對我國的關切。宋承恩最後強調，期待各方政治人物充分理解，惟有全國人民維繫民主自由的實力與決心，方能嚇阻中國霸權; 而國際的關注，是各國人民與金門人民站在一起的堅定力量。宋承恩接續補充，相信這也符合李文良前副縣長此次參選「拚經濟、跨兩岸、走國際」之競選願景所訴求的目標。