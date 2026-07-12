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泰山、南僑都出現不一致 檢調介入調查

衛福部長石崇良今（12）日出席「2026台灣醫法醫政論壇」時表示，因為中聯留存樣本經2家實驗室檢驗合格，但下游產品卻接連驗出超標，顯示相關資料已無法令人信賴，決定暫不對外公布中聯4月至6月停工前生產29批號油品樣本檢驗結果，由檢調釐清是否涉及檢體造假。中聯於4月至6月停工前生產的29個批號油品，除了先前已驗出超標的批次，其餘批號皆符合國家限量標準，外界也關心食藥署何時公布29個批號油品留樣檢驗數據。石崇良受訪表示，食藥署決定不對外公布留樣檢驗報告，主因是中聯留存樣本經2家實驗室檢驗，結果一致且均符合規範，但下游產品卻接連驗出超標，顯示相關資料已無法令人信賴。石崇良解釋，食藥署7月7日收到泰山公司送驗的調合油檢驗結果顯示，其數值已超過安全標準2 ppb（μg/kg）；但比對中聯留存、作為此批產品原料來源的樣本後，檢驗結果卻屬正常。而當7月9日又收到南僑公司送驗的另一批下游產品，檢驗結果同樣超標；但再次比對中聯留存樣本後，檢驗結果依舊正常，與下游產品不一致。因此，石崇良表示，多次發生下游油品的檢驗結果與上游原油留樣並不一致，因此無法確認問題究竟出在抽樣過程，還是存在檢體遭調換或造假的情形；留樣檢驗報告全數移交檢方，持續釐清事件真相，確認究竟是抽樣程序出現問題，還是涉及檢體造假。