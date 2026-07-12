衛福部食藥署今（12）日說明，中聯油品接連出現三起苯駢芘超標案例，再加上食藥署掌握第三方認證檢驗機構取得中聯油脂原留樣檢體之檢驗結果，顯示與下游業者自行檢驗結果不一致，因此，中聯在尚未釐清原因前，未經核准不得復工；下游產品重新上架原則預計明天公布，符合原則後，才得上架供應。
食藥署前已針對中聯公司檢出苯（a）駢芘超出限量標準的大豆沙拉油及其下游油品，要求泰山、福壽及福懋公司於7月3日中午12時前完成下架。
後續泰山於7月7日通報「泰山好理調合油0.6 L」，使用中聯5月12日生產之大豆沙拉油為主要原料，及南僑於7月9日通報中聯5月10日製造之「大豆油」，均檢出苯（a）駢芘超出限量標準。
這顯示並非單一批次事件，食藥署進一步擴大預防性下架範圍，要求中聯公司於 4月至6月間生產的29批油品，其中包括3批超標油品（批號315-1150404、313- 1150512及315-1150510），以及泰山、福壽、福懋公司使用相關油品製成的衍生產品，皆於7月10日中午12時前完成預防性下架作業，並於同日晚間24時前回報相關下架資訊。
受影響產品未下架 依法辦理
地方政府衛生局將持續辦理後市場查核，倘經查獲仍有受影響產品持續陳列、販售或供應，將依《食品安全衛生管理法》等相關規定處辦。
食藥署再次呼籲食品業者應持續落實自主管理及資訊揭露，共同維護消費者權益及國人食品安全。食藥署官網「中聯油脂案專區」已更新公佈中聯油脂案下游相關產品流向資訊，以及泰山、福壽及福懋公司的 退貨及消費者服務資訊。民眾亦可透過以下管道查詢：
泰山企業股份有限公司
消費者服務專線：0800-079-080
官方網站：https://www.taisun.com.tw/
福壽實業股份有限公司
消費者服務專線：0800-236-699
官方網站：https://www.fwusow.com.tw/
福懋油脂股份有限公司
消費者服務專線：0800-888-255
官方網站：https://www.fopco.com.tw/
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後續泰山於7月7日通報「泰山好理調合油0.6 L」，使用中聯5月12日生產之大豆沙拉油為主要原料，及南僑於7月9日通報中聯5月10日製造之「大豆油」，均檢出苯（a）駢芘超出限量標準。
這顯示並非單一批次事件，食藥署進一步擴大預防性下架範圍，要求中聯公司於 4月至6月間生產的29批油品，其中包括3批超標油品（批號315-1150404、313- 1150512及315-1150510），以及泰山、福壽、福懋公司使用相關油品製成的衍生產品，皆於7月10日中午12時前完成預防性下架作業，並於同日晚間24時前回報相關下架資訊。
受影響產品未下架 依法辦理
地方政府衛生局將持續辦理後市場查核，倘經查獲仍有受影響產品持續陳列、販售或供應，將依《食品安全衛生管理法》等相關規定處辦。
食藥署再次呼籲食品業者應持續落實自主管理及資訊揭露，共同維護消費者權益及國人食品安全。食藥署官網「中聯油脂案專區」已更新公佈中聯油脂案下游相關產品流向資訊，以及泰山、福壽及福懋公司的 退貨及消費者服務資訊。民眾亦可透過以下管道查詢：
泰山企業股份有限公司
消費者服務專線：0800-079-080
官方網站：https://www.taisun.com.tw/
福壽實業股份有限公司
消費者服務專線：0800-236-699
官方網站：https://www.fwusow.com.tw/
福懋油脂股份有限公司
消費者服務專線：0800-888-255
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