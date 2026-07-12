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球員賽後評分表：梅西不進球仍高分，艾瓦雷茲一腳翻身

球員 評分 短評 艾米里亞諾・馬丁尼茲（Emiliano Martinez） 7分 對瑞士追平球無能為力，但全場完成多次關鍵撲救，守住阿根廷被逆轉的風險。 利桑德羅・馬丁尼茲（Lisandro Martinez） 8分 攻守兩端都很穩，除了多次關鍵解圍，也能把球推進到前場，是後防最亮眼球員之一。 克里斯蒂安・羅梅羅（Cristian Romero） 7分 防線中相對可靠，對抗與攔截都有貢獻，直到延長賽被換下前都維持高強度。 麥卡利斯特（Alexis Mac Allister） 8分 上半場頭槌破門打開局面，進攻參與度高，是阿根廷中場最有威脅的球員之一。 帕雷德斯（Leandro Paredes） 7分 跑動覆蓋範圍大，傳球穩定，也在中場提供必要硬度，但紅牌爭議前後成為比賽焦點之一。 德保羅（Rodrigo De Paul） 6分 本場影響力有限，沒能有效壓制瑞士中場，也少了過去常見的反擊推進。 恩佐・費南德斯（Enzo Fernandez） 7分 傳球準確度高，也創造過機會，但整體存在感不如前幾場強烈。 梅西（Lionel Messi） 8分 雖然沒有進球，連續世界盃進球紀錄中斷，但仍用角球助攻打開局面，影響力不只看進球。 艾瓦雷茲（Julian Alvarez） 8分 前面表現不算亮眼，但延長賽第112分鐘轟出世界波，直接改變比賽走向，是阿根廷晉級最大功臣。 勞塔羅・馬丁尼茲（Lautaro Martinez） 7分 替補登場後在補時階段破門鎖定勝局，也在防守定位球時有關鍵封阻。

阿根廷在2026年美加墨世界盃8強戰歷經延長賽苦戰，最終以3：1淘汰瑞士，驚險挺進4強。比分看似拉開，但比賽內容其實遠比結果驚險。梅西（Lionel Messi）此役沒有進球，連續世界盃進球紀錄中斷，但仍靠角球助攻幫助阿根廷先馳得點；真正改變戰局的人，則是本屆前段表現略顯低迷的艾瓦雷茲（Julian Alvarez）。他在延長賽第112分鐘轟出世界波，讓阿根廷從被拖進PK大戰的邊緣逃出生天，也讓衛冕軍多了一張關鍵王牌。這場比賽，梅西不像過去幾場一樣直接用進球決定勝負，但他的存在感仍無法忽視。第10分鐘，梅西開出精準角球，助攻麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）頭槌破門，幫助阿根廷取得1：0領先。對阿根廷來說，梅西現在的價值已經不只是自己進球。他可以用定位球、傳球與節奏控制牽動對手防線，即使瑞士成功限制他在運動戰中的威脅，仍無法完全切斷他對比賽的影響力。這也是為何梅西沒進球，賽後評分仍能拿到高分。問題在於，阿根廷不能每一場都只等梅西解題。面對瑞士，阿根廷在取得領先後一度放慢節奏，讓瑞士逐漸打出反擊與壓迫。下半場恩多耶（Dan Ndoye）破門追平後，瑞士氣勢一度上來，即使恩博洛（Breel Embolo）兩黃變一紅退場，阿根廷仍遲遲無法攻破10人防線。這也是衛冕軍本場最值得警惕的地方。多打一人、時間充足，卻仍被瑞士拖進延長賽，說明阿根廷在面對密集防守時，進攻手段仍不夠穩定。如果不是艾瓦雷茲最後用個人能力打破僵局，這場比賽很可能真的進入12碼PK大戰。艾瓦雷茲這顆進球價值極高。第112分鐘，他在左路得球後內切，轟出精彩弧線球破門，這不只是超前進球，更是阿根廷整場比賽最需要的破局方式。本屆世界盃前段，艾瓦雷茲狀態並不算突出，甚至一度被認為還沒有真正找到射門感覺。但淘汰賽最重要的時刻，他用一腳世界波重新證明自己。對阿根廷來說，這比單場進球更重要，因為它代表球隊不必所有答案都壓在梅西身上。阿根廷最終靠艾瓦雷茲破局、勞塔羅・馬丁尼茲（Lautaro Martinez）補時鎖勝，以3：1晉級4強，但這場勝利並不代表問題全解。瑞士已經證明，只要壓縮空間、限制梅西，阿根廷進攻仍可能陷入長時間停滯。不過好消息是，艾瓦雷茲終於爆發。若他能把這顆世界波轉化成接下來的信心，阿根廷在4強面對英格蘭時，將不再只是等待梅西創造奇蹟。