阿根廷在2026年美加墨世界盃8強戰歷經延長賽苦戰，最終以3：1淘汰瑞士，驚險挺進4強。比分看似拉開，但比賽內容其實遠比結果驚險。梅西（Lionel Messi）此役沒有進球，連續世界盃進球紀錄中斷，但仍靠角球助攻幫助阿根廷先馳得點；真正改變戰局的人，則是本屆前段表現略顯低迷的艾瓦雷茲（Julian Alvarez）。他在延長賽第112分鐘轟出世界波，讓阿根廷從被拖進PK大戰的邊緣逃出生天，也讓衛冕軍多了一張關鍵王牌。
中斷世界盃連續進球紀錄 梅西仍是進攻發動點
這場比賽，梅西不像過去幾場一樣直接用進球決定勝負，但他的存在感仍無法忽視。第10分鐘，梅西開出精準角球，助攻麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）頭槌破門，幫助阿根廷取得1：0領先。
對阿根廷來說，梅西現在的價值已經不只是自己進球。他可以用定位球、傳球與節奏控制牽動對手防線，即使瑞士成功限制他在運動戰中的威脅，仍無法完全切斷他對比賽的影響力。這也是為何梅西沒進球，賽後評分仍能拿到高分。
阿根廷進攻卡彈 瑞士差點撐到PK
問題在於，阿根廷不能每一場都只等梅西解題。面對瑞士，阿根廷在取得領先後一度放慢節奏，讓瑞士逐漸打出反擊與壓迫。下半場恩多耶（Dan Ndoye）破門追平後，瑞士氣勢一度上來，即使恩博洛（Breel Embolo）兩黃變一紅退場，阿根廷仍遲遲無法攻破10人防線。
這也是衛冕軍本場最值得警惕的地方。多打一人、時間充足，卻仍被瑞士拖進延長賽，說明阿根廷在面對密集防守時，進攻手段仍不夠穩定。如果不是艾瓦雷茲最後用個人能力打破僵局，這場比賽很可能真的進入12碼PK大戰。
艾瓦雷茲爆發 讓阿根廷多一張王牌可用
艾瓦雷茲這顆進球價值極高。第112分鐘，他在左路得球後內切，轟出精彩弧線球破門，這不只是超前進球，更是阿根廷整場比賽最需要的破局方式。
本屆世界盃前段，艾瓦雷茲狀態並不算突出，甚至一度被認為還沒有真正找到射門感覺。但淘汰賽最重要的時刻，他用一腳世界波重新證明自己。對阿根廷來說，這比單場進球更重要，因為它代表球隊不必所有答案都壓在梅西身上。
衛冕之路更硬 4強考驗真正開始
阿根廷最終靠艾瓦雷茲破局、勞塔羅・馬丁尼茲（Lautaro Martinez）補時鎖勝，以3：1晉級4強，但這場勝利並不代表問題全解。瑞士已經證明，只要壓縮空間、限制梅西，阿根廷進攻仍可能陷入長時間停滯。
不過好消息是，艾瓦雷茲終於爆發。若他能把這顆世界波轉化成接下來的信心，阿根廷在4強面對英格蘭時，將不再只是等待梅西創造奇蹟。
球員賽後評分表：梅西不進球仍高分，艾瓦雷茲一腳翻身
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這場比賽，梅西不像過去幾場一樣直接用進球決定勝負，但他的存在感仍無法忽視。第10分鐘，梅西開出精準角球，助攻麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）頭槌破門，幫助阿根廷取得1：0領先。
對阿根廷來說，梅西現在的價值已經不只是自己進球。他可以用定位球、傳球與節奏控制牽動對手防線，即使瑞士成功限制他在運動戰中的威脅，仍無法完全切斷他對比賽的影響力。這也是為何梅西沒進球，賽後評分仍能拿到高分。
問題在於，阿根廷不能每一場都只等梅西解題。面對瑞士，阿根廷在取得領先後一度放慢節奏，讓瑞士逐漸打出反擊與壓迫。下半場恩多耶（Dan Ndoye）破門追平後，瑞士氣勢一度上來，即使恩博洛（Breel Embolo）兩黃變一紅退場，阿根廷仍遲遲無法攻破10人防線。
這也是衛冕軍本場最值得警惕的地方。多打一人、時間充足，卻仍被瑞士拖進延長賽，說明阿根廷在面對密集防守時，進攻手段仍不夠穩定。如果不是艾瓦雷茲最後用個人能力打破僵局，這場比賽很可能真的進入12碼PK大戰。
艾瓦雷茲這顆進球價值極高。第112分鐘，他在左路得球後內切，轟出精彩弧線球破門，這不只是超前進球，更是阿根廷整場比賽最需要的破局方式。
本屆世界盃前段，艾瓦雷茲狀態並不算突出，甚至一度被認為還沒有真正找到射門感覺。但淘汰賽最重要的時刻，他用一腳世界波重新證明自己。對阿根廷來說，這比單場進球更重要，因為它代表球隊不必所有答案都壓在梅西身上。
衛冕之路更硬 4強考驗真正開始
阿根廷最終靠艾瓦雷茲破局、勞塔羅・馬丁尼茲（Lautaro Martinez）補時鎖勝，以3：1晉級4強，但這場勝利並不代表問題全解。瑞士已經證明，只要壓縮空間、限制梅西，阿根廷進攻仍可能陷入長時間停滯。
不過好消息是，艾瓦雷茲終於爆發。若他能把這顆世界波轉化成接下來的信心，阿根廷在4強面對英格蘭時，將不再只是等待梅西創造奇蹟。
球員賽後評分表：梅西不進球仍高分，艾瓦雷茲一腳翻身
|球員
|評分
|短評
|艾米里亞諾・馬丁尼茲（Emiliano Martinez）
|7分
|對瑞士追平球無能為力，但全場完成多次關鍵撲救，守住阿根廷被逆轉的風險。
|利桑德羅・馬丁尼茲（Lisandro Martinez）
|8分
|攻守兩端都很穩，除了多次關鍵解圍，也能把球推進到前場，是後防最亮眼球員之一。
|克里斯蒂安・羅梅羅（Cristian Romero）
|7分
|防線中相對可靠，對抗與攔截都有貢獻，直到延長賽被換下前都維持高強度。
|麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）
|8分
|上半場頭槌破門打開局面，進攻參與度高，是阿根廷中場最有威脅的球員之一。
|帕雷德斯（Leandro Paredes）
|7分
|跑動覆蓋範圍大，傳球穩定，也在中場提供必要硬度，但紅牌爭議前後成為比賽焦點之一。
|德保羅（Rodrigo De Paul）
|6分
|本場影響力有限，沒能有效壓制瑞士中場，也少了過去常見的反擊推進。
|恩佐・費南德斯（Enzo Fernandez）
|7分
|傳球準確度高，也創造過機會，但整體存在感不如前幾場強烈。
|梅西（Lionel Messi）
|8分
|雖然沒有進球，連續世界盃進球紀錄中斷，但仍用角球助攻打開局面，影響力不只看進球。
|艾瓦雷茲（Julian Alvarez）
|8分
|前面表現不算亮眼，但延長賽第112分鐘轟出世界波，直接改變比賽走向，是阿根廷晉級最大功臣。
|勞塔羅・馬丁尼茲（Lautaro Martinez）
|7分
|替補登場後在補時階段破門鎖定勝局，也在防守定位球時有關鍵封阻。
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