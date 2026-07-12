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▲藍正龍（中）就算再忙也非常穩重又有耐心。（圖／翻攝自請世界吃桌FB）

實境節目《請世界吃桌》由隋棠、千千、浩子、藍正龍、陳隨意等人主持，攜手將台灣辦桌文化推廣到國外。其中擔任「站砧」二廚角色的藍正龍，就算再忙也展現出非常穩重又有耐心的模樣，被大讚情緒超穩定。不料竟有人翻出他過往登上節目《康熙來了》時，自爆曾使喚S媽（黃春梅）幫忙買蔥油餅，還抱怨對方一直碎碎念，「買個東西叫叫叫。」跟現在穩重模樣差超多。藍正龍曾在2001年與已故女星大S（徐熙媛），因合作《流星花園》相識相戀，直到2005年才分手。而藍正龍某次登上節目《康熙來了》時，也被小S（徐熙娣）犀利問到：「你當時有覺得我媽很討厭嗎？」沒想到藍正龍直接爆料有一次從路邊走回來，剛好看到大S跟S媽在講電話，就跟大S說請她媽媽順便幫忙買蔥油餅，沒想到S媽事後一直念這件事，讓藍正龍忍不住在節目上抱怨S媽囉嗦，「買個東西就叫叫叫。」而對比這次藍正龍在《請世界吃桌》的穩重表現，讓許多觀眾都感到很驚訝，「買蔥油餅真的印象深刻，看完有改觀」、「藍正龍跟周幼婷結婚後就穩重很多了，只是後來也離婚了」、「我還停留在買蔥油餅這件事。」事實上，藍正龍與大S交往期間不時會高調放閃，甚至公開表示對彼此的愛意。不過藍正龍也曾透露，S媽常常會嘮叨，加上自己並未有結婚的打算，讓這段感情最終走向終點。此外，大S對藍正龍母親的態度也被指不夠親近，讓男方感到無法適應，成為兩人分手的關鍵因素。