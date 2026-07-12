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▲夜間刨鋪作業採取分段進行，每日施工時間為當日晚間20時至翌日清晨6時。（圖／高市府捷運局提供）

為持續推動高雄捷運黃線建設，並同步提升周邊道路服務品質，捷運局已完成大埤路（長庚路至正修路）及澄清路（水源東路至光復路）的道路刨鋪作業。自今（12）日起至7月18日，將接續辦理黃線建工路、本館路、球場路段的年度路面刨鋪。為降低對日間交通的衝擊，本次工程全面採夜間施工，期間將配合實施交通維持與調撥管制措施。提醒往返三民區與鳥松區的用路人多加留意，並提早規劃改道路線，以確保夜間行車安全。捷運局表示，本次夜間刨鋪作業採取分段進行，每日施工時間為當日晚間20時至翌日清晨6時。各路段具體施作期程如下：一、7月12日至7月14日：建工路（大昌二路至大順二路）。二、7月14日至7月16日：本館路（大昌路至汾陽路）。三、7月16日至7月18日：球場路（文中一巷至建工路203巷）。為降低施工對交通的衝擊，各路段將視需求採車道調撥或階段性封閉，請用路人行經建工路、本館路、球場路等施工路段的駕駛，請提前改道行駛周邊替代道路（如大順二路、九如一路、澄清路等），以避開施工區域。施工現場將設置夜間 LED 警示設施，並加派義交指揮，請用路人減速慢行、遵從引導。捷運局也特別提醒市民朋友，行經捷運施工區域時，請務必減速慢行、密切注意路況，並配合現場指揮人員之引導，共同維護行車安全，施工期間造成短暫交通不便，敬請沿線居民及用路人多加體諒與配合。