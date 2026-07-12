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100%超夢限定送網紅 《Pokémon GO》10週年活動炎上

玩家怒批「階級制度」 官方至今未正面回應

《Pokémon GO》迎來上市10週年，官方近日在美國紐約時代廣場舉辦大型紀念活動，重現經典宣傳片場景，卻因限定受邀創作者、社群大使參加，並贈送100% IV、特殊紐約背景超夢，引爆全球玩家不滿。許多人怒批官方「差別待遇」，甚至揚言未來不再花錢經營，相關話題持續延燒。《Pokémon GO》自2016年推出後，以擴增實境（AR）玩法掀起全球熱潮，鼓勵玩家走出戶外捕捉寶可夢，成為手機遊戲代表作之一。今年適逢上市10週年，官方特別在美國紐約時代廣場舉辦約1000人規模的紀念活動，重現2015年首支宣傳影片中的經典畫面，吸引不少創作者、社群大使及受邀玩家共襄盛舉。不過，這場10週年慶祝活動卻引發爭議，據了解，時代廣場活動採邀請制，主要參與者為知名 YouTuber、KOL 及官方社群大使。活動期間完成超級超夢團體戰後，受邀者可直接使用大師球捕捉100% IV、附有紐約限定背景的超夢，這項獎勵一般玩家目前無法取得，因此掀起強烈反彈。官方隨後在社群平台分享活動照片，並發文感謝所有一路支持《Pokémon GO》的訓練家，未料留言區幾乎被批評聲浪洗版。許多玩家認為，真正獲得特殊待遇的只有受邀網紅與創作者，留言怒轟「只有他們才是訓練家嗎」、「其他資深玩家算什麼」、「一般玩家花時間、花錢卻比不上受邀人士」。不少玩家更質疑官方建立「階級制度」，認為稀有獎勵只發放給少數網紅，對長年支持遊戲的忠實玩家相當不公平。有人表示自己從遊戲上市第一天就開始遊玩，如今卻沒有任何機會取得限定超夢，也有人建議官方乾脆讓所有玩家都有機會獲得相同獎勵，才能真正平息眾怒。截至目前，官方尚未針對爭議作出正面回應。雖然多數海外玩家與台灣玩家無法參與紐約實體活動，但《Pokémon GO》同步推出「Pokémon GO Fest 2026：全球」線上活動，玩家仍可挑戰超級超夢X、超級超夢Y，並取得超級能量及特殊調查任務等獎勵。不過，限定紐約背景的100% IV超夢仍僅屬於受邀活動參與者，也讓這場10週年慶典意外成為近年《Pokémon GO》最具爭議的官方活動之一。