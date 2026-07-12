我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年美加墨世界盃8強賽，挪威歷經延長賽後以1：2不敵英格蘭，隊史首次世界盃8強之旅正式落幕。頭號球星哈蘭德（Erling Haaland）本場未能破門，且被提前換下場，無緣率隊再創驚奇，不過賽後他的青梅竹馬女友伊莎貝爾（Isabel Haugseng Johansen）第一時間在社群發文送上鼓勵，寫下「這一次的童話之旅到此落幕，但我們會永遠珍藏這段回憶。我永遠為你感到驕傲」，暖心告白也讓球迷看見哈蘭德場外最重要的支持力量。挪威本屆世界盃一路寫下隊史新頁，不只從小組賽突圍，淘汰賽更爆冷擊敗巴西，隊史首次闖進世界盃8強。雖然最終不敵英格蘭，無緣更進一步挑戰4強，但對挪威足球來說，這趟旅程已經足夠夢幻。哈蘭德作為球隊最大招牌，自然承受最多期待。8強戰面對英格蘭，他未能取得進球，挪威也在延長賽被逆轉淘汰。賽後伊莎貝爾的發文，沒有華麗字句，卻直接點出這趟世界盃旅程的意義：童話雖然結束，但回憶會被珍藏，驕傲也不會因此消失。伊莎貝爾與哈蘭德的故事之所以受到球迷關注，不只是因為她是巨星伴侶，更因為兩人並非在鎂光燈下才相識。外媒報導指出，伊莎貝爾和哈蘭德都來自挪威小鎮布呂訥（Bryne），兩人從小就認識，也都曾在布呂訥足球俱樂部（Bryne FK）踢球，算是一路從家鄉走到世界舞台的青梅竹馬。相較於許多球星伴侶頻繁曝光，伊莎貝爾一直相當低調。她過去也有足球背景，理解職業球員的訓練、比賽與壓力，這讓她與哈蘭德之間不只是情感陪伴，也多了一層對足球生活的共同理解。哈蘭德如今是世界足壇最具話題性的前鋒之一，效力曼城後成為歐洲足壇頂級巨星，但他和伊莎貝爾的感情線，始終帶有濃厚的家鄉色彩。外媒指出，兩人約在2021年前後開始交往，之後多次被拍到一起出席活動或觀賽；兩人也已在2024年迎來第一個孩子，但對家庭生活與孩子資訊維持低調保護。