因颱風延期兩天，「100%哆啦A夢櫻花節 in 台北」今（12）日在台北松山文創園區開幕，首日吸引大批粉絲朝聖，許多人從南部開車趕來，現場人潮遠超預期。主辦單位中午緊急宣布，因人流過多，暫停開放排隊，並呼籲尚未前往的民眾「先別出發」。特展一開幕，800張號碼牌隨即發完，早上十點半則已發至1500號，現場的民眾直呼「千萬不要來了」、「早上8點40到現在還沒進商品區」。
颱風延期兩天才開幕 首日人潮塞爆松菸
「100%哆啦A夢櫻花節 in 台北」原訂7月10日開幕，但受到巴威颱風影響，連續兩天暫停營業，直到今天才開放，忍耐多日的人潮一次湧現，不少粉絲天還沒亮就到場排隊，希望搶先購入限定商品。
官方稍早透過社群平台公告，由於粉絲響應熱烈，目前現場已視人流狀況暫停開放排隊，請尚未前往的粉絲暫緩出發，造成不便敬請見諒。
有人凌晨就排隊 8:40抵達的中午還沒進商品區
松山文創園區內外擠滿排隊人潮，隊伍一路延伸，都是想購買限定商品的粉絲，甚至有人凌晨三點就到現場排隊。另外有網友表示，自己上午7點40分就抵達現場，原以為已經夠早，沒想到前方早有大批隊伍，忍不住直呼「沒想到還有人比我更瘋」。
另一名民眾則表示，早上8點40分左右到場，到中午仍未進入商品區「第一批排隊的人都還沒進場完，不建議再過來」，現場800張號碼牌一開幕就發放完畢，上午10點30分抵達的民眾已拿到1500多號，預估可能得一路等到晚上，甚至不一定能順利進場，也讓不少人擔心買不到熱門商品。
「100%哆啦A夢櫻花節 in 台北」展期至10月11日，採「免費入場」。這次快閃店除了打造櫻花主題打卡場景，更帶來多款日本櫻花節限定商品，包括櫻花哆啦A夢玩偶、限定周邊及收藏商品，不少都是首次在台販售，故吸引大批粉絲一早排隊搶購，也是首日擠爆松菸的主要原因。
🟡「100%哆啦A夢櫻花節 in 台北」活動資訊
📌日期：2026年7月10日至10月11日（受到颱風影響，活動前兩日暫停營業）
📌時間：每日10:00至18:00，國定例假日照常營業
📌地點：台北松山文創園區北向製菸工廠一樓東側
📌 票價：免費入場
📌活動內容：現場設有櫻花小屋、櫻花樹戶外打卡點，以及櫻花、飯糰、柴犬等日本限定造型哆啦A夢，並販售多款櫻花節限定新品。
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「100%哆啦A夢櫻花節 in 台北」原訂7月10日開幕，但受到巴威颱風影響，連續兩天暫停營業，直到今天才開放，忍耐多日的人潮一次湧現，不少粉絲天還沒亮就到場排隊，希望搶先購入限定商品。
官方稍早透過社群平台公告，由於粉絲響應熱烈，目前現場已視人流狀況暫停開放排隊，請尚未前往的粉絲暫緩出發，造成不便敬請見諒。
松山文創園區內外擠滿排隊人潮，隊伍一路延伸，都是想購買限定商品的粉絲，甚至有人凌晨三點就到現場排隊。另外有網友表示，自己上午7點40分就抵達現場，原以為已經夠早，沒想到前方早有大批隊伍，忍不住直呼「沒想到還有人比我更瘋」。
另一名民眾則表示，早上8點40分左右到場，到中午仍未進入商品區「第一批排隊的人都還沒進場完，不建議再過來」，現場800張號碼牌一開幕就發放完畢，上午10點30分抵達的民眾已拿到1500多號，預估可能得一路等到晚上，甚至不一定能順利進場，也讓不少人擔心買不到熱門商品。
🟡「100%哆啦A夢櫻花節 in 台北」活動資訊
📌日期：2026年7月10日至10月11日（受到颱風影響，活動前兩日暫停營業）
📌時間：每日10:00至18:00，國定例假日照常營業
📌地點：台北松山文創園區北向製菸工廠一樓東側
📌 票價：免費入場
📌活動內容：現場設有櫻花小屋、櫻花樹戶外打卡點，以及櫻花、飯糰、柴犬等日本限定造型哆啦A夢，並販售多款櫻花節限定新品。