法國將對陣西班牙、英格蘭則正面交手阿根廷。

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🟡本文重點摘要

📍2026世界盃4強晉級球隊與台灣時間賽程表

📍世界盃哪些球隊已經遺憾淘汰？

📍4強2組對戰組合交手歷史

📍世界盃4強「全隊伍」優缺點與戰力深度分析

📍世界盃誰能奪冠？哪位球星會發揮最好？

📍台灣2026世界盃轉播平台總整理

▲2026年世界盃四強對戰組合也正式敲定：法國將對陣西班牙、英格蘭則正面交手阿根廷。（圖／取自FIFA官方X）

2026世界盃4強晉級球隊與台灣時間賽程表



日期與時間 (台灣時間) 對戰組合 比賽場地與城市 盤口賠率 / 大小球 7月15日 (三) 03:00 法國 🇫🇷 vs. 西班牙 🇪🇸 達拉斯AT&T體育場 英格蘭： -115

阿根廷： -105

大/小 2.5 7月16日 (四) 03:00 英格蘭 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 vs. 阿根廷 🇦🇷 亞特蘭大奔馳體育場 法國 -144

西班牙 +118

大/小 2.5

世界盃哪些球隊已經遺憾淘汰？

💬摩洛哥、比利時、挪威、瑞士八強淘汰

▲2026年世界盃四強對戰組合也正式敲定：法國將對陣西班牙、英格蘭則正面交手阿根廷。（圖／取自FIFA官方X）

4強2組對戰組合交手歷史

法國 🇫🇷 vs. 西班牙 🇪🇸

項目 全部賽事 世界盃 對戰場次 38 1 法國勝 13 1 平手 7 0 西班牙勝 18 0

英格蘭 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 vs. 阿根廷 🇦🇷



項目 歷史交手 世界盃交手 總場次 14 5 法國勝 6 3 平手 5 0 西班牙勝 3 2

世界盃4強「全隊伍」優缺點與戰力深度分析

🇫🇷法國

🇪🇸西班牙

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿英格蘭

🇦🇷阿根廷

世界盃誰能奪冠？哪位球星會發揮最好？

左半區勝者被普遍看好奪冠：

哪位球星會發揮最好？

▲英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）、中場核心貝林漢姆（Jude Bellingham），將對決目前在射手榜上名列前茅的阿根廷巨星梅西與前鋒阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）。（圖／取自英格蘭男足官方X）

台灣2026世界盃轉播平台總整理

轉播平台 類型 轉播場次 特色與優勢 適合對象 愛爾達電視 中華電信 MOD / 網路訂閱 104 場全賽事 唯一完整轉播、隨選即看 資深球迷、想看完整 104 場比賽的人 Hami Video 網路串流 App (OTT) 104 場全賽事 行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選 租屋族、通勤族、手機/平板使用者 華視 (CTS) 有線電視 (第四台) 關鍵場次 (如決賽、四強) 零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費 家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人 東森 有線電視 部分關鍵場次 免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放 一般大眾、尋求免費觀賽管道者 FIFA+ 官方行動 App 精華、花絮、重播 官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮 數據控、無法追直播想看精華片段者

▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年世界盃8強淘汰賽於今（12）日激戰完畢，萬眾矚目的世界4強名單正式出爐。本屆8強戰4場對決全數呈現「歷代世界盃冠軍」對抗「尋求首冠挑戰者」的世紀宿命。最終，傳統豪強粉碎了所有黑馬的驚奇之旅，由世界排名前四的傳統王者包辦4強門票，寫下世界盃百年來首見的恐怖紀錄。本屆世界盃四強對戰組合也正式敲定：《NOWNEWS》以下為您帶來最完整的4強賽事、賽程，以及全數4支球隊的致命優缺點與觀戰看點詳細分析。當家球星姆巴佩（Kylian Mbappé）目前以8個進球在金靴獎射手榜獨走，具備隻手撕裂任何防線的個人能力。陣容三線均衡，防守極具穩定度，在常規90分鐘內展現出極高的戰術執行力與控制權，被評為本屆最具冠軍相的隊伍。8強賽中姆巴佩曾踢丟12碼，雖然隨後戴罪立功，但若進入高壓的點球大戰，心理素質與點球把握度將受到嚴苛考驗。在天才小將亞馬爾（Lamine Yamal）的帶領下，進攻打法流暢、活力十足，變速與突破能力被視為法國隊最頭痛的威脅。中場核心路易斯（Fabián Ruiz）狀態火熱，且板凳深度足夠，具備在常規時間尾聲一擊斃命的抗壓性。面對比利時曾一度遭到頑強扳平，在面對頂級反擊型球隊時，高位壓迫留下的後防空檔容易被針對。凱恩（Harry Kane）與貝林漢姆（Jude Bellingham）本屆聯手轟進12球，貝林漢姆在延長賽展現了恐怖的絕殺嗅覺。在落後北歐維京人的絕境下，能頂住壓力完成大逆轉，教練團的務實變陣與板凳深度傲視群雄。全隊幾乎只靠凱恩和貝林漢姆進球，進攻點過於單一。此外，賽後爆出主帥圖赫爾與貝林漢姆的口水戰，更衣室的茶壺風暴恐成為爭冠最大絆腳石。梅西（Lionel Messi）在生涯最後一舞中展現無可匹敵的領袖魅力，全隊圍繞梅西燃燒鬥志，團隊韌性極強。在被瑞士1：1逼入延長賽的窒息壓力下，鋒線雙槍（阿爾瓦雷斯、勞塔羅）能頂住壓力連續破門，大賽經驗與心理素質極高。8強賽被瑞士逼入120分鐘血戰，主力陣容平均年齡較大，體能消耗將是一大考驗；且在遭遇英格蘭傲人的陣容深度時，防線恐在比賽後半段出現漏洞。《The Athletic》專家點出，無論是法國還是西班牙從上半區殺出重圍，其在決賽面對下半區球隊（阿根廷或英格蘭）時，都將擁有微幅的戰術與賠率優勢。英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）、中場核心貝林漢姆（Jude Bellingham），將對決目前在射手榜上名列前茅的阿根廷巨星梅西與前鋒阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）是四強最大看點。阿根廷門神馬丁內斯（Emiliano Martínez）的點球撲救能力，也讓阿根廷在進入點球大戰的賠率上獲得隱形加持。