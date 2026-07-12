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蔣萬安視察遭嗆不要作秀 市府團隊態度淡定

▲新北市長侯友宜赴新北高中視察大考分科測驗試場整備狀況。（圖／新北市府提供）

給考生舒適考場 侯友宜赴新北高中視察

受到巴威颱風影響，115年度的大學分科測驗延期舉行，今（12）日下午4點至6點開放看考場，而台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜早上分別到陽明高中、新北高中等考場進行視察。不過，蔣萬安才剛下車，就遭到一旁騎車經過的民眾嗆聲「不要作秀」，讓現場氣氛一度有些尷尬。蔣萬安赴陽明高中視察大考分科測驗試場整備狀況，卻遭到民眾大喊「不要作秀」，但面對突如其來的批評，蔣萬安和市政團隊非常淡定，繼續邊走邊聽取陽明高中校長蔡哲銘簡報。蔣萬安也仔細查看校園各個角落，並送上運動飲料感謝高一學生協助學校復原。而在新北，侯友宜則到新北高中視察，他強調， 校園清理是重中之重，新北市結合了區公所、環保單位、景觀處，全力以赴讓校園的景觀能夠恢復，不管是廣播、冷氣、供水、供電一定要做到無微不至，讓考生能夠順順利利，有一個舒適的環境可以考完試。侯友宜表示，升大學的分科測驗，在新北市有考生5,846名，在4所高中，板橋、永平、新莊跟新北高中，從昨天半夜就連夜整理，就是為了給考生能夠順利有一個優質的環境。同時，也要求各單位在今天中午之前，務必把試場的整個設備跟設施環境做到位，因為下午考生會到學校來看試場，感謝新北的高中校長、所有的家長會，還有志工們的幫忙。