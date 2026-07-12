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UFC史上最大巨星之一、「嘴砲拳王」康納・麥葛瑞格（Conor McGregor）睽違多年重返八角籠，沒想到復出之戰竟以最殘酷方式收場。麥葛瑞格在UFC 329主賽迎戰麥克斯・哈洛威（Max Holloway），開賽不久便因右膝受傷多次倒地，最終僅撐69秒就被裁判終止比賽，哈洛威以首回合TKO勝出。UFC執行長達納・懷特（Dana White）賽後透露，初步判斷麥葛瑞格恐怕是ACL前十字韌帶撕裂，讓這場萬眾期待的回歸戰瞬間變成災難。麥葛瑞格上一次踏進UFC八角籠，已經是2021年7月對上達斯汀・波里爾（Dustin Poirier）的三番戰，當時他因左腿骨折吞敗，之後長時間遠離賽場。本次在拉斯維加斯T-Mobile體育館復出，原本被視為他重新證明自己的重要一戰，卻在比賽開局就出現意外。比賽開始後，麥葛瑞格嘗試以跳踢進攻哈洛威，落地時疑似右腳支撐不穩，隨後多次倒地。哈洛威趁勢上壓並連續補拳，麥葛瑞格雖試圖撐住局面，但明顯無法維持身體平衡。裁判麥克・貝爾川（Mike Beltran）最終在首回合1分09秒終止比賽，宣告哈洛威TKO獲勝。賽後不到1小時，麥葛瑞格被拍到一跛一跛離開場館，傷勢引發外界高度關注。UFC執行長達納・懷特在記者會上表示，根據現場醫療團隊初步判斷，麥葛瑞格很可能是ACL前十字韌帶撕裂。懷特坦言：「我們推測是ACL撕裂。我不是醫生，但我看到當下就是這麼想，醫生也有相同看法。」若後續檢查確認為前十字韌帶重傷，麥葛瑞格恐怕又將面臨長時間休養，復出計畫再度蒙上陰影。這場勝利對哈洛威而言也別具意義。兩人曾在2013年交手，當時哈洛威以判定敗給麥葛瑞格，如今相隔13年終於完成復仇。哈洛威過去曾是UFC羽量級冠軍，雖然近期狀態起伏，但本戰靠著對手傷退重返勝軌。反觀37歲的麥葛瑞格近年戰績持續下滑，目前已吞下3連敗，近5場UFC比賽僅拿下1勝。他上一次在八角籠贏球，已經要追溯到2020年1月擊倒「牛仔」唐納德・塞羅尼（Donald Cerrone）。原本外界期待他本戰能找回昔日霸氣，卻因膝傷草草收場，也讓「嘴砲拳王是否還能回到巔峰」再度成為最大疑問。