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◼︎台中市7月13日停水範圍一次看

▲台中市7月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台中市南區7月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市7月13日停水範圍一次看

▲台南市永康區7月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎高雄市7月13日停水範圍一次看

▲高雄市岡山區7月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲高雄市7月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣7月13日停水範圍一次看

▲雲林縣臺西鄉7月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣7月13日停水範圍一次看

▲嘉義縣新港鄉7月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣中埔鄉7月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎宜蘭縣7月13日停水範圍一次看

▲宜蘭縣冬山鄉7月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台東縣7月13日停水範圍一次看

▲台東縣7月13日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月13日（週一）在以及共7縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間達10小時半。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月13日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：汰換管線工程📍停水地區西區：博館路、大弘六街、大弘四街、大有三街、太原路一段、忠義街、明智街。西屯區：大弘一街、大弘三街、大弘二街、大弘五街、大弘六街、大弘四街、大弘街、大有一街、大有二街、大有五街、大有街、太原路一段、忠義街。停水原因：汰換管線工程📍停水地區南區：仁和路、合作街、正義街、瑞豐街。停水原因：污水下水道改遷工程📍停水地區永康區：富強路一段3號至91號(單數側/含巷弄)、富強路一段1巷(含弄)。停水原因：汙水工程停水施工改接作業及漏水搶修📍停水地區岡山區：台上路、大仁北路、大仁路、大全街、大德一路、富貴南街、碧紅街、竹圍中街、竹圍北街、竹圍南街、竹圍東街、竹圍西街。停水原因：汙水工程停水施工改接作業及漏水搶修📍停水地區岡山區：仁和路、公園西路三段、前和路、協和街、博仁街、吉安街、大公路、巨輪路、明得街、民族路、精忠街、育英路、通校路、重義街、金興街、青年街。停水原因：汰換管線工程📍停水地區臺西鄉：民權路45巷,民權路11巷。停水原因：管網維護及漏水調查📍停水地區新港鄉：中正路、古民街、嘉民北路、大安街、大興路、奉天路、宮後街、新中路、新民路、藝高路。停水原因：汰換管線工程📍停水地區中埔鄉：社口村。共1個村里。停水原因：管線遷移作業📍停水地區冬山鄉：三堵三路、三堵二路、三堵五路、三堵路、協松路、富堵一路、富堵二路、茄苳路、進福路。停水原因：管線埋管作業📍停水地區臺東市：豐盛里、豐谷里。共2個村里。中華路二段、臨海路二段、豐谷南路。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。