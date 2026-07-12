現年23歲的貝林漢姆是當今足壇最具影響力的世界第一中場，從5歲就抬頭、展露足球天賦，被稱作英格蘭20年一見之天才，而他與挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）場上激情四射的友誼互動也引發關注，實際上，他們曾在德甲多特蒙德時期就擔任過3年隊友，從那時起建立起手帕之交。

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貝林漢姆（Jude Bellingham）今日在世界盃關鍵8強梅開二度，率領英格蘭2：1擊敗挪威，他本屆賽會6場踢進6球、1助攻，搭配帥氣外型徹底在全球爆紅出圈。貝林漢姆出生於2003年6月29日，身高186公分，他早年跟隨職業是警察的父親一起踢球，於5歲就展露天賦，被英格蘭伯明罕城（Birmingham City）相中加入青訓體系。2019年8月，年僅16歲又38天的貝林漢姆完成一隊首秀，成為隊史最年輕的出賽球員，由於表現過於驚艷，儘管他只效力1年就離隊，伯明罕城仍宣佈將他的22號球衣永久退休，勉勵出自青訓的小球員們。2020年，德甲「球星搖籃」多特蒙德以打破17歲球員轉會費紀錄的價格將貝林漢姆簽下。在德國的3個球季中，他迅速蛻變為球隊核心，不僅幫助球隊奪得德國盃冠軍，更在2022-23賽季榮膺德甲最佳球員。期間，他也與年長3歲的哈蘭德建立好交情，直到哈蘭德2022年轉投曼城、兩人依舊維持良好關係。2023年7月，皇家馬德里以超過1億歐元的頂級身價迎來貝林漢姆。首個球季，貝林漢姆就迎來大爆發，各項賽事繳出23個進球、13次助攻的恐怖數據，率領皇馬包辦西甲冠軍、歐洲冠軍聯賽（UCL）冠軍，並獲選西甲最佳球員、歐冠最佳年輕球員，還在2024年金球獎（Ballon d'Or）評選中高居第3名，當時他的競爭對手正好也是哈蘭德。國家隊方面，貝林漢姆上一屆就曾隨隊出賽，是英格蘭隊史第三年輕的初登場球員。他身披象徵進攻核心的10號球衣，帶領「三獅軍團」征戰各項大賽。在當前正在進行的世界盃中，貝林漢姆已徹底成為英格蘭的「關鍵先生」，不僅於今日獨進2球，率隊2：1逆轉挪威挺進4強，上一戰面臨客場挑戰，對墨西哥也有2球貢獻。以踢法來說，貝林漢姆是一名完美的全能中場（Box-to-Box Midfielder），但他在場上的位置非常靈活。在皇馬與英格蘭國家隊中，他常被推前至進攻中場（前腰）甚至影子前鋒的位置，主因就在於它擁有頂級的前插意識，經常在禁區內完成致命一擊，尤其近2場比賽，更讓外界見識到他關鍵比賽時的領袖氣質。如今年僅23歲的貝林漢姆，不僅是英格蘭下一世代最重要的球星之一，更是當今世界足壇毫無疑問的看板人物與未來的超級傳奇。