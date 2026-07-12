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▲浩子（左）在確認大家出場動線時，隋棠依舊雙手托腮口氣略顯不耐煩，而一旁的千千則試圖緩和氣氛。（圖／請世界吃桌YT）

實境節目《請世界吃桌》播出後話題不斷，然而隋棠在最新一集中，狂凹千千、要求換職位，引來部分觀眾批評，認為她的行為有些自私。先前，隋棠在擔任總召時，也曾因壓力大當場擺出臭臉，事後她也公開反省：「我個性比較急，也會檢討自己是不是有時候太沒耐心。」並對同組的浩子感到抱歉。節目在第二集前往澳洲雪梨辦桌，擔任總召的隋棠，在小組會議過程中，因焦慮情緒與壓力，一度露出不耐煩的表情。只見浩子非常認真的討論活動流程，想帶給大家一種表演的感覺，不過隋棠當時卻面無表情，雙手托著下巴說：「我覺得不用欸！它其實也不是一個真正的秀，它只是一個上菜的方式。」認為把菜安全送到桌上才是最重要的，而浩子則接受了隋棠的想法。接著，浩子確認大家出場動線時，隋棠依舊雙手托腮口氣略顯不耐煩說：「有啊！都排好了。」並指著位置圖表示都已經寫了，而一旁的千千則試圖緩和氣氛，畫面曝光後網友們也十分心疼浩子。對此，隋棠事後受訪時公開反省：「我希望自己性子比較急這件事情，可以不要在我感到疲累時跑出來，剛剛覺得尤其對浩子吧，有一點不好意思。」不過，隋棠仍相當盡責，開完會後持續確認各項細節，並且主動關心夥伴們說：「還好嗎？辛苦了。」而《請世界吃桌》最新一集中，隋棠因希望能到內場學做菜，讓原本在內場的千千只能被迫到外場，對方表示擔心自己的英文不好無法勝任外場工作，希望到時候能換回來，但隋棠一句「如果一直待在自己安心的道路上，反而結果沒那麼感動。」讓千千當下一臉為難，節目播出後隋棠強勢的行為也引起爭議，遭觀眾批評「很自私」，目前隋棠和千千本人都暫時未有回應。