道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後罕見說重話，直言這是非常不尋常的狀況，並形容這場比賽「實在打得太糟糕。」

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洛杉磯道奇隊日籍強投山本由伸明星賽前最後一場先發，卻投出旅美生涯最艱難一役。在今（12）日對陣響尾蛇比賽中，山本由伸主投6局慘失6分，吞下本季第6敗，其中第六局單局狂丟5分崩盤，追平個人生涯單場最多失分紀錄，山本由伸本場比賽前段表現尚稱平穩，不料第六局風雲變色，該局他因控球不穩連續投出保送，隨後在1出局一、三壘有人危機下，先因高飛犧牲打掉分，再被敲出適時二壘安打，單局掉2分。此時道奇休息區決定故意四壞保送強打者阿里納多（Nolan Arenado）填滿壘包。但卻付出慘痛代價，山本由伸隨後被麥肯（James McCann）逮到一記內角二縫線速球，一發左外野方向的3分打點全壘打，一口氣失掉3分。山本由伸此役總計失掉6分，寫下個人本季最多失分紀錄。賽後，道奇總教練羅伯斯怒火不僅針對山本由伸投球亂調，更指向全隊鬆散守備表現。他特別點出比賽中一記左外野邊線二壘安打，對方一壘跑者竟然毫無阻礙地一路狂奔回本壘得分的誇張畫面。「球滾到左外野角落，一壘跑者卻能直接回本壘，這是非常罕見的隱形失誤。」羅伯斯嚴肅地表示：「最近3、4場比賽，我們都沒有打出乾淨俐落的棒球。不是用保送送對手上壘，就是防守犯錯失分。這樣打下去，遇到任何對手都很難贏球。」目前道奇隊仍在國聯西區維持大幅度領先，當被記者質疑球隊是否因戰績領先而產生「自滿」時，羅伯斯罕見地用嚴厲語氣駁斥。羅伯斯強調：「我不認為是這樣。我們依舊在為聯盟最高勝率奮戰，也一直要求自己打出高水準的比賽，只是這幾天確實做得不好。現在比起領先幾場勝差，我們單純把棒球打好，才是最重要、也最迫切的事。」