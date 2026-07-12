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BLG一路高歌猛進 冠軍賽再次迎戰HLE

▲LOL《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽，將由 LPL 戰隊 BLG 對上 LCK 戰隊 HLE。（圖／LoL Esports Taiwan）

HLE力退強敵殺入決賽 LCK代表迎戰BLG爭冠

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MSI季中邀請賽觀賽派對資訊

LOL《英雄聯盟》2026 MSI 季中邀請賽今（12）日冠軍賽，將由 LPL 戰隊 BLG 對上 LCK 戰隊 HLE，雙方在本屆 MSI 第二次碰頭，會由 BLG 再度取勝，還是 HLE 復仇成功？《NOWNEWS》也將透過本文不斷更新，陪伴所有召喚師們見證冠軍登基。本屆 MSI，BLG 展現極具統治力的賽場表現，淘汰賽首輪迎戰 LCK 勁旅 T1，雙方激戰5局後由 BLG 以3比2驚險勝出，接著在勝者組第二輪以3比0橫掃 LCS 代表 LYON，挺進勝者組決賽。日前首次面對 HLE，BLG 延續火熱狀態，以3比1擊敗對手，率先取得冠軍賽門票。HLE 在 MSI 首戰以3比0擊敗 LCP 代表 TSW，後續再以3比0擊敗 LEC 隊伍 G2 ，隨後與 BLG 交手時1比3落敗，掉入敗者組，雖然在敗者組關鍵戰役面對 LYON 一度2比1落後，但最終連下2場翻盤，重新殺回決賽與 BLG 再次碰頭，爭奪MSI冠軍。■16:00 BLG vs HLE台北車站大廳（台北市中正區北平西路3號）7月12日（日）12:00 開放入場13:00 粉絲慶典（實況主互動）14:00 賽前節目 + 總決賽觀賽