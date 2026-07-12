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實境節目《請世界吃桌》集結藍正龍、浩子、隋棠、千千、陳隨意等人遠赴海外辦桌，節目播出後話題不斷。不過，除了近期的分工爭議外，也有不少觀眾注意到，資深演員藍正龍在節目中始終低調、不搶鋒頭，無論是備料、切菜或協助內外場，都默默完成自己的工作，讓不少網友大讚：「真正的大前輩就是這樣。」現年46歲的藍正龍1999年因拍攝五月天〈志明與春嬌〉MV嶄露頭角，之後演出《流星花園》、《鬥魚》、《波麗士大人》等多部經典戲劇，出道至今已超過25年，是《請世界吃桌》主持群中演藝資歷最深的一位。雖然節目中還有年紀比他大的陳隨意、浩子等人，但若以演藝圈出道時間來看，藍正龍仍是最資深班底。陳隨意過去本業其實是廚師，曾在餐飲業工作多年，之後才轉戰歌壇，以台語歌手身分走紅，因此演藝資歷相對較晚。不少觀眾發現，藍正龍在節目裡鮮少主動爭取鏡頭，也不太發表意見，但只要有工作就默默投入，不論是備料、掌控流程或協助其他夥伴，都展現穩定可靠的一面。《請世界吃桌》需要眾人分工完成海外辦桌任務，從採買、備料、料理到外場接待都缺一不可。相較於其他成員因分工問題掀起討論，藍正龍一路以來始終維持低調作風，也因此獲得不少觀眾肯定，認為他是團隊中的「定心丸」，也是節目中最有前輩風範的一位。