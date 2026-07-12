教育部今（12）日表示，巴威颱風過境後，各考場學校均無災損，供電正常，且已完成環境整理，確認115學年度分科測驗可如期於13日至14日舉行，並且開放今日下午4時至6時，無論考生實際 應考日程，如要查看試場及座位者，均請於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。
教育部表示，因應巴威颱風影響，教育部、大學招聯會與大學入學考試中心持續掌握各考區災後復原及考前整備情形。經各確認，全國各考分區已完成災損復原，並進行試場布置、設備測試等試務準備工作；下午4時至6時，依原訂時程開放考生及家長查看試場。
各考試地點「試場平面圖」可查覽本會大考中心7月7日於分科測驗 「考試訊息」所公布「試場分配表、試場地點查詢」。
近日仍可能有雨 考生備妥雨具、提早出門
考試當日，建議考生盡量提早出門，以避開進入考場學校時的人群聚集。近日仍可能有雨，請備妥雨具，又路面可能仍為濕滑，無論步行、騎乘機車或駕駛車輛，特別注意行車與行走安全。
考生申請並經審查同意使用之應考服務項目中，有關座位、特殊桌椅、行動服務、輔具或特殊試場安排之考生，請務必在考試之前主動聯絡所屬 考區，以便確認服務事項，考區聯絡電話請詳見本會大考中心7月7日公告之試場分配表。
如考生居住地於考試當日因颱風災後復原不及，經縣市政府宣布停止上班上課，因提早出發所增加的必要交通費用，或於考試前一日在考場學校附近住宿的額外支出，可於考試結束後，依本會大考中心7月9日公布補助規定，檢具相關證明及單據提出申請。
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各考試地點「試場平面圖」可查覽本會大考中心7月7日於分科測驗 「考試訊息」所公布「試場分配表、試場地點查詢」。
近日仍可能有雨 考生備妥雨具、提早出門
考試當日，建議考生盡量提早出門，以避開進入考場學校時的人群聚集。近日仍可能有雨，請備妥雨具，又路面可能仍為濕滑，無論步行、騎乘機車或駕駛車輛，特別注意行車與行走安全。
考生申請並經審查同意使用之應考服務項目中，有關座位、特殊桌椅、行動服務、輔具或特殊試場安排之考生，請務必在考試之前主動聯絡所屬 考區，以便確認服務事項，考區聯絡電話請詳見本會大考中心7月7日公告之試場分配表。
如考生居住地於考試當日因颱風災後復原不及，經縣市政府宣布停止上班上課，因提早出發所增加的必要交通費用，或於考試前一日在考場學校附近住宿的額外支出，可於考試結束後，依本會大考中心7月9日公布補助規定，檢具相關證明及單據提出申請。