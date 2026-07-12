今年第9號颱風「巴威」（Bavi）11日深夜接連登陸浙江省玉環市及溫州市樂清市，強勁風雨造成大量樹木倒伏、道路受阻、山區土石流及多處積水。隨著颱風持續北上減弱為熱帶風暴，中國官方仍警告，巴威龐大的環流系統未來數日將持續為華東及華北地區帶來大範圍豪雨，防汛形勢依然嚴峻。
綜合媒體報導，中國浙江省氣象台消息指出，巴威於11日晚間11時20分左右率先在浙江台州玉環市沿海登陸，登陸時中心附近最大風力達13級；後續又於12日零時前後在溫州樂清市清江鎮二次登陸，兩次登陸時強度皆維持13級。
有中國媒體形容，巴威先後在玉環和樂清登陸後僅約10分鐘，當地天氣便急遽惡化，狂風暴雨瞬間席捲市區，大量樹木遭連根拔起。
根據中國官媒央視（CCTV）報導，樂清市共有超過1300棵樹木倒塌，其中700多棵完全被連根拔起。當地消防及救援人員動用怪手、鏈鋸等機具清理道路，積水最深一度達汽車輪胎高度的一半，影響交通通行。
在樂清北部山區，暴雨還引發土石流，大量巨石滾落山路，河流水位暴漲，沿岸樹木幾乎遭洪水淹沒。
巴威登陸前，浙江省已提前疏散超過220萬名居民，多數集中於浙江沿海地區，以降低颱風造成的人員傷亡。
除了浙江首當其衝，鄰近的上海也受到巴威外圍環流影響。中媒《看看新聞》釋出畫面顯示，位於上海中心大廈125樓、重達1000噸的巨型「慧眼」擺式阻尼器，在強風吹襲下開始明顯擺動，以抵消高樓受風力影響產生的晃動。
據報導，這座阻尼器是目前全球最重的擺式阻尼器之一，單側最大擺幅可達2公尺，平時極少出現明顯運作，因此此次畫面也引發外界關注。
中國國家防汛抗旱總指揮部已於11日晚間提升北京、天津、遼寧、安徽、江西等地防汛應急響應等級，並同步啟動黑龍江省防汛應急措施。氣象單位預估，未來3天，北京、天津、安徽、江西、遼寧及黑龍江等地將出現大範圍豪雨，部分地區甚至可能降下特大暴雨，山洪、土石流、中小河川氾濫及都市積水等災害風險偏高。
北京市雖已解除全市暴雨紅色預警，但官方表示，部分地區12日上午仍可能出現較強降雨，提醒民眾持續留意最新天氣資訊，避免前往山區及低窪易淹水地區。
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有中國媒體形容，巴威先後在玉環和樂清登陸後僅約10分鐘，當地天氣便急遽惡化，狂風暴雨瞬間席捲市區，大量樹木遭連根拔起。
根據中國官媒央視（CCTV）報導，樂清市共有超過1300棵樹木倒塌，其中700多棵完全被連根拔起。當地消防及救援人員動用怪手、鏈鋸等機具清理道路，積水最深一度達汽車輪胎高度的一半，影響交通通行。
在樂清北部山區，暴雨還引發土石流，大量巨石滾落山路，河流水位暴漲，沿岸樹木幾乎遭洪水淹沒。
巴威登陸前，浙江省已提前疏散超過220萬名居民，多數集中於浙江沿海地區，以降低颱風造成的人員傷亡。
除了浙江首當其衝，鄰近的上海也受到巴威外圍環流影響。中媒《看看新聞》釋出畫面顯示，位於上海中心大廈125樓、重達1000噸的巨型「慧眼」擺式阻尼器，在強風吹襲下開始明顯擺動，以抵消高樓受風力影響產生的晃動。
據報導，這座阻尼器是目前全球最重的擺式阻尼器之一，單側最大擺幅可達2公尺，平時極少出現明顯運作，因此此次畫面也引發外界關注。
中國國家防汛抗旱總指揮部已於11日晚間提升北京、天津、遼寧、安徽、江西等地防汛應急響應等級，並同步啟動黑龍江省防汛應急措施。氣象單位預估，未來3天，北京、天津、安徽、江西、遼寧及黑龍江等地將出現大範圍豪雨，部分地區甚至可能降下特大暴雨，山洪、土石流、中小河川氾濫及都市積水等災害風險偏高。
北京市雖已解除全市暴雨紅色預警，但官方表示，部分地區12日上午仍可能出現較強降雨，提醒民眾持續留意最新天氣資訊，避免前往山區及低窪易淹水地區。
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