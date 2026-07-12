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巴威颱風來襲，北市連續兩天停班課惹議，此外有民眾質疑許多地方路樹直接被攔腰砍斷，對此被稱為「文青女神」的女星温貞菱表示，如果樹木真的存在立即性的安全風險，當然應該妥善處理；但每一棵成熟的樹，都值得一份公開、透明、經得起檢視的專業評估，而不是讓人只能從結果知道他即將消失。樹木不只是景觀，更是生活的温度、遮蔭和生態，也是一代又一代共同的記憶，留下遠比失去更珍貴很多很多，「願每一次移除，都是真正不得不的最後選擇」。温貞菱說，有些風景，長了幾十年，只需要幾分鐘就會消失，保護一棵樹，也是保護大家與自然的連結。「因為我們本來就是自然的一部分，彼此密不可分」。一棵30年的老樹，長成需要數十年，砍倒，卻只需要幾分鐘。如果樹木真的存在立即性的安全風險，當然應該妥善處理；但每一棵成熟的樹，都值得一份公開、透明、經得起檢視的專業評估，而不是讓人只能從結果知道他即將消失。温貞菱表示，樹木不只是景觀，更是大家生活的温度、遮蔭和生態，也是一代又一代共同的記憶。樹，真的長得很慢。留下遠比失去更珍貴很多很多。願每一次移除，都是真正不得不的最後選擇。温貞菱說，對於目前生活能見的景致轉變感到遺憾，貓咪也因為看不見原本在客廳的大樹而疑惑著。想想多去種樹，愛惜現有的樹木，讓地球多一分綠意，是目前想得到並能夠實踐的方法，雖無法改變他人如何行動，但自己微小的行動就是一顆種子，也能在數十年長成大樹。「不讓悲傷與憤怒延續，並讓生命力在得以實現的方向繼續努力」。