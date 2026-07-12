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▲周星馳《功夫女足》上映口碑兩極！（圖／截自微博）

「星爺」周星馳睽違多年推出的新作《功夫女足》11日正式在中國大陸上映，上映短短2.5小時票房便衝破1億人民幣（約新台幣4.7億元），首日票房更達2.6億人民幣，展現驚人吸金實力。不過票房長紅的同時，電影評價卻呈現兩極拉鋸，就連大陸知名主持人林海也在觀影後毫不留情給出負評，引爆網路熱議。林海11日看完《功夫女足》後，隨即在微博發文寫下：「星爺，不欠你了。好難看。」他解釋，自己過去幾乎每一部周星馳作品都是買票支持，因此才會說出「不欠了」這句重話，並附上電影票根為證。他隨後在其他討論串中進一步補充，直言片中笑點老套、演員表演過於誇張、劇情架構也顯得薄弱。這波發言曝光後迅速延燒，「#難看」一度衝上微博熱搜榜第二名，話題熱度居高不下。貼文曝光後迅速掀起論戰。部分網友認為林海只是誠實表達觀影心得，直呼他敢說真話，甚至有人留言表示「這下可以省下電影票錢了」；但也有不少周星馳粉絲不滿，質疑他刻意用負評博取流量，認為電影才剛上映就下重手批評並不厚道。爭議擴大後，林海疑似已將這系列負評內容自社群帳號上刪除。《功夫女足》自上映以來便伴隨不少討論聲浪。支持者認為，電影延續周星馳招牌無厘頭風格，融合運動、喜劇與熱血元素，部分橋段仍能勾起觀眾對經典作品的回憶；但也有觀眾指出，片中特效使用過多、部分畫面帶有明顯電腦合成痕跡，加上故事設定與過去作品相似，創新度略顯不足。儘管口碑兩極，《功夫女足》仍憑藉周星馳的超高號召力，在暑假檔期掀起話題熱潮，截至12日上午票房已衝上約3.08億人民幣。據悉，該片總投資約人民幣3.8億元，其中視覺特效製作成本便高達約1.9億人民幣，依大陸電影分帳機制推估，總票房至少需達約11.4億人民幣才有機會回收成本。這部話題新作最終能否延續票房氣勢、成功扭轉外界評價，仍有待後續市場表現與觀眾反應驗證。