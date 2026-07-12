外媒Amazon Prime曾報導，哈蘭德曾在英超比賽中絕望用敬語高喊：「請把球傳給我」，後續本人笑著證實此事，「沒錯！我真的說了『請』！」

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世界盃關鍵8強戰挪威交手英格蘭，挪威超級巨星哈蘭德（Erling Haaland）第44分鐘要球，隊友卻自私射門的關鍵失誤，賽後引發巨大討論。實際上，哈蘭德作為一位靠走位得分的純9號位前鋒，職業生涯中確實多次遇上「被隊友無視沒傳球」的尷尬情況，哈蘭德2022年轉隊至曼城，雖然一登場就展現誇張進球能力，但作為純粹的等球9號位前鋒，在場上跑出空檔卻沒拿到球的狀況時常發生。在接受Amazon Prime採訪時，他曾罕見吐露心聲：「這確實讓人沮喪。有時候是隊友沒看到我，有時候是他們覺得有更好進攻選擇。這關乎到我們之間的化學反應，畢竟我們還需要時間互相熟悉。」其中在一場對上阿斯頓維拉的比賽中，哈蘭德證實曾在場上對明星中場隊友羅德里（Rodri）請求，希望他能把球傳給自己，哈蘭德笑說：「當時我跑到他身後的空檔，我直接跟羅德里說：『拜託，看一眼我身後的跑位，沒錯，我是真的說了請（please）』。」另外哈蘭德也曾同樣「請求」過席爾瓦（Bernardo Silva），把球吊到防線後方，雖然當下沒成功，但哈蘭德隨後仍展現高情商表示：「我想這需要時間，當我們真正摸透彼此時，球自然就會傳過來了。」相比於賽後的幽默感，哈蘭德在比賽當下對隊友不傳球的反應通常非常直接，時而抱頭、垂地板或是狂吼，大男孩般的真性情表現，也成為球迷間津津樂道的迷因。曼城總教練瓜迪奧拉曾多次被問到哈蘭德拿不到球的反應，他對此表示，前鋒感到沮喪是正常的，但他要求哈蘭德保持冷靜：「如果隊友沒傳球，哈蘭德有時會顯得焦躁，但我告訴他，只要你持續跑位，球一定會到。他必須學會接受不是每一次跑位都能換來傳球。」