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2026年世界盃8強戰，瑞士在延長賽以1：3不敵衛冕軍阿根廷，無緣隊史首度挺進4強。然而，比賽焦點卻集中在一張改變戰局的紅牌判決。瑞士前鋒恩博洛（Breel Embolo）因VAR介入，被改判假摔、兩黃一紅遭驅逐出場，引爆各界熱議。賽後瑞士主帥雅金（Murat Yakin）怒批判決徹底改變比賽，甚至直言：「我不知道是誰發明這條規則。」《Archivo VAR》在賽後也給裁判2.0的超低分，直言：「是一場不折不扣的執法災難。」比賽第69分鐘，雙方戰成1：1，瑞士才剛由恩多耶（Dan Ndoye）追平比分，士氣高漲。恩博洛隨後與阿根廷中場帕雷德斯（Leandro Paredes）在邊線附近發生身體接觸，主裁判第一時間向帕雷德斯出示黃牌，但VAR介入後，認定恩博洛是在沒有實際接觸的情況下刻意倒地，屬於假摔。主裁重新檢視畫面後，撤銷帕雷德斯的黃牌，改向恩博洛出示黃牌。由於恩博洛上半場已吞下一張黃牌，最終兩黃變一紅遭到驅逐，瑞士被迫以10人應戰，也成為比賽最關鍵的轉折點。少打一人的瑞士苦撐到延長賽，仍難擋阿根廷攻勢。阿瓦雷斯（Julián Álvarez）在延長賽下半場轟進精彩遠射，勞塔羅・馬丁內斯（Lautaro Martínez）終場前再下一城，阿根廷最終以3：1帶走勝利，晉級4強。賽後雅金難掩失望情緒，直言球隊原本掌控比賽節奏，「如果回顧整場比賽，我認為我們踢得比對手更好。我為所有球員和教練團感到驕傲，即使少打一人，我們依然展現了鬥志。」談到紅牌判決時，雅金火力全開說道，「我們當時正準備換上更具攻擊性的球員，結果紅牌突然出現。我不知道是誰設計了這條規則，但我們無能為力。如果那個動作值得給恩博洛黃牌，那麼阿根廷上半場對恩博洛的幾次犯規，也早就該有人領黃牌。」他認為這次判決徹底打亂瑞士所有部署，「我們因為這條規則受到懲罰，這對我而言完全無法理解。但球員在如此艱難的情況下仍拚戰到底，他們每一位都是英雄。」除了瑞士方面強烈抗議外，裁判表現也遭到外界質疑。裁判分析平台《Archivo VAR》賽後僅給予本場主裁皮涅羅（Wilton Pereira Sampaio）2分（滿分10分）的超低評價，直指他整場執法「堪稱災難」。《Archivo VAR》犀利指出，皮涅羅的吹判水準完全不配執法世界盃8強這種等級的生死戰：「雙方球員開賽不久就看穿了主審缺乏主見。他沒有堅持統一的吹判尺度，而是幾乎在每一次判罰中重新調整標準，試圖透過『平衡』兩隊的黃牌數量和犯規次數來控制場面。結果就是黃牌亂給、犯規亂吹，甚至自己製造了那次荒謬的紅牌爭議，讓整場比賽陷入了真正的混亂。」