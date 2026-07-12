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世界盃踢到哪 初音就「換國籍」到哪

▲巴西初音在淘汰日本後成為社群熱門角色，不少網友笑稱世界盃真正爭奪的是「初音監護權」。（圖／翻攝自＠widvnhak）

▲巴西初音向日本初音承諾會繼續奮戰，隨後又因世界盃敗給挪威，將「冠軍初音」交棒給下一個國家。（圖／翻攝自＠widvnhak）

不只是足球 全球繪師接力畫出「各國初音」

▲挪威初音手持象徵勝利的寶劍，成為世界盃淘汰賽後最新一任「冠軍初音」形象。（圖／翻攝自＠HHHarukaz）

▲英格蘭初音擊敗挪威初音後，向阿根廷初音宣戰，「初音監護權」隨世界盃淘汰賽持續轉移。（圖／翻攝自＠LilySuccs）

2026世界盃四強才剛出爐，社群平台上最近卻掀起了另一場「初音世界盃」活動。只要世界盃有球隊淘汰對手，網友就會認定「初音未來」的「監護權」轉移到勝利國家，全球繪師更接力創作「各國初音」，讓不少動漫迷笑稱「今年世界盃真正的獎盃不是大力神盃，而是初音。」所謂「初音監護權」，其實沒有官方設定，而是網友自發的二創迷因，玩法十分簡單，每當世界盃淘汰賽有一支球隊擊敗另一支球隊，「初音未來」就會「轉籍」到獲勝國家，穿上當地服飾、文化特色，並由全球繪師接棒畫出新的國家版本，因此也被戲稱為「初音監護權之戰」。例如日本遭巴西淘汰後，「巴西初音」便登場，換上巴西黃色球衣、古銅色肌膚與熱帶風格配件，隨後巴西敗給挪威，「挪威初音」接棒成為最新版本，甚至還有作品將她畫成維京女戰士。其實這股熱潮並非今年才出現。2024年時「Brazilian Miku（巴西初音）」就在網路爆紅，許多繪師開始替自己的國家設計專屬版本，逐漸演變成「每個國家都有自己的初音」系列。今年世界盃開打後，這項創作文化與足球淘汰賽制結合，每場比賽結束後，都有新的「國家初音」誕生。除了巴西、挪威之外，阿根廷、日本等國也都有專屬形象，不少作品還畫出上一位初音「交棒」給下一位的漫畫連載劇情。這股迷因也吸引不少沒有追足球的動漫迷關注世界盃，笑說「今年世界盃真正的獎盃是初音」、「足球只是前菜，我每天都在等新的初音」、「第一次因為初音開始追世界盃」。