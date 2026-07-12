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▲汪小菲透露目前不接孩子回北京念書原因，是因為不想一下子改變他們太多生活狀態。（圖／翻攝自微博@天爆會火）

汪小菲近日捲入前妻、已故女星大S（徐熙媛）遺產糾紛，又遭爆跟現任妻子馬筱梅（Mandy）有婚姻危機，還傳出馬筱梅不讓大S兒女回北京上學的傳聞。而對於各種傳聞，汪小菲在近日親自開直播回應，指出不讓孩子回北京是自己的決定，因不想影響他們的生活狀態，強調：「都是我的安排。」汪小菲近日開直播澄清日前傳出馬筱梅不讓大S孩子回北京念書的謠言。他強調：「這都是我的安排，跟別人沒關係。」他也表示目前不讓孩子們回北京念書，是因為不想讓孩子們的生活狀態一下子改變太多，現階段就是過年放假、寒暑假讓孩子到中國玩、交朋友、適應那裡的生活、學習簡體字等，「我們要讓孩子適應一段時間。」汪小菲也透露馬筱梅其實非常想讓孩子們到北京生活，「我們就不用每天這麼飛了。」一家人就不用常常在兩地奔波。而汪小菲這次返台則是為了參加兒子的畢業典禮，他表示兒子一進家門看到一家人都在很驚訝，因為沒想到全家人都會參加他畢業典禮，感性表示看到兒子開心的模樣，一切都很值得。馬筱梅與日前傳出不接大S兒女回北京上學，只想讓自己孩子享受，對此，馬筱梅也親自開直播回應，無奈嘆：「你都覺得我是一個後媽了，你覺得我還能有什麼多大的話語權嗎？」表示再過一段時間，孩子們的爸爸汪小菲會親自說明，還直接喊話造謠者不要上綱上線，無奈模樣讓許多粉絲都直呼：「她壓力一定很大。」