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阿根廷又一次苦戰過關！2026世界盃8強戰，阿根廷延長賽以3：1擊敗瑞士，連續2屆闖進4強。賽後梅西（Lionel Messi）受訪坦言這是來之不易的勝利，隨後也在社群曬照高喊「我們再度躋身世界4強」，而下一戰對手正是宿敵英格蘭，讓英阿大戰提前開燒，場邊球迷也開口嗆聲英格蘭。阿根廷8強戰面對瑞士踢得並不輕鬆，開賽第10分鐘先靠麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）接應梅西角球頭槌破門，但瑞士下半場由丹・恩多耶（Dan Ndoye）扳平比分，雙方1：1進入延長賽。延長賽第112分鐘，艾瓦雷茲（Julián Álvarez）轟進精彩遠射，勞塔羅・馬丁尼茲（Lautaro Martínez）隨後補上保險球，阿根廷最終3：1勝出，挺進4強。賽後梅西接受訪問時表示，他對這場勝利非常滿意，因為這是一場「來之不易」的比賽，阿根廷很清楚瑞士會帶來高強度挑戰。他也強調，對球隊來說，能跨過這一步非常重要，接下來才能在準備4強戰時，擁有相對平靜的一週。梅西賽後也在社群平台分享多張比賽照片，並寫下：「又一次歷經苦戰，但這支隊伍從未放棄信念。我們再度躋身世界4強！」最後還以情緒滿滿的「該死的，衝阿」語氣替阿根廷打氣。這段發文很快引發球迷熱烈回應，也讓阿根廷衛冕之路再添話題。更有趣的是，阿根廷4強戰對手將是英格蘭，兩隊在世界盃史上本就有深厚宿敵關係。阿根廷球員與球迷慶祝時，也高喊經典口號「El que no salta es un inglés」，意即「不跳的是英格蘭人」，另有球迷喊出「我們一定要擊敗英格蘭」。英阿大戰還沒正式開踢，場外火藥味已經先被點燃。