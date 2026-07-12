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▲台灣之恥？網紅闖白鬚神社惹翻日網（圖／截自脆）

▲攝影師道歉（圖／截自脆）

▲曾因迪士尼開強光遭炎上（圖／截自脆）

來自台灣的網紅林倩在Instagram坐擁超過31萬名粉絲，人氣居高不下，卻頻頻因爭議拍攝行為登上新聞版面。她日前前往日本滋賀縣高島市、位於琵琶湖畔的知名景點「白鬚神社」拍攝時，被爆出無視現場告示牌，直接翻越柵欄闖入湖面取景，畫面曝光後引發日本網友強烈撻伐，痛批「請滾回你的國家，別來破壞日本」，事件延燒後同行攝影師「Hazy」隨即發文道歉。事件其實發生在6月10日，直到7月11日才被日本網友於Threads上挖出並公開發文抨擊，主題寫著「迷惑外国人」（造成困擾的外國人），畫面曝光後迅速在網路上延燒開來。日本網友怒嗆，「這裡一看就知道是白鬚神社，明明周圍設立柵欄、還貼了『禁止進入』告示牌，卻還是執意闖入，難道遵守規定有這麼困難嗎？」措辭相當強烈。隨著輿論持續延燒，攝影師Hazy在11日透過Threads發布道歉聲明，坦承拍攝當下明知現場設有柵欄，卻因「盲從現場其他遊客的行為」、抱持僥倖心理而違規，強調「完全是我們自身缺乏思慮與自律的過錯」，並承諾未來拍攝將更嚴格遵守當地規定。不過這番說法並未完全平息怒火，不少網友認為，把責任歸咎於「盲從其他遊客」聽起來更像是在替自己找台階下，質疑道歉缺乏誠意。截至目前，林倩本人仍未針對此事公開回應。事件延燒後，林倩過去的爭議行為也再度被網友翻出。今年稍早，她與友人前往香港迪士尼樂園遊玩，卻在夜間煙火秀進行期間，讓攝影團隊開啟大燈連續拍攝，刺眼燈光打斷現場氣氛，遭批評「沉浸在自己的國度」、完全沒顧慮到其他遊客的觀賞體驗。此外，她先前拍攝日本某天鵝景點的短影音時，也曾赤腳踏入明訂禁止游泳的湖水中擺拍，同樣引發「只顧美照、毫無公德心」的批評聲浪。一連串爭議行為，讓她在社群上原本陽光正向的形象出現明顯裂痕。擁有兩千年歷史的白鬚神社，因鳥居矗立湖面、畫面唯美而成為Instagram熱門打卡景點，疫情結束後更吸引大批觀光客朝聖。不過神社與鳥居之間隔著車流量頗大的國道161號，路口未設紅綠燈或斑馬線，儘管速限60公里，車輛時速常達70至80公里，過去已因遊客違規穿越馬路釀成死亡車禍，凸顯除了破壞環境觀感，違規闖入拍照更可能危及自身安全。