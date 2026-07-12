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綠褶菇大量現蹤的主因在梅雨季

毒菇有變為癌症治療藥的可能性？

日本大阪市內多座公園近期出現大量「綠褶菇」，這種毒菇甚至肆虐到知名的大阪城公園，讓公園管理單位也相當頭痛，更有民眾因外觀看來相當漂亮而忍不住吃下，專家警告這類毒菇相當難根除。但也有藥學專家看到這種毒菇，眼睛立刻為之一亮。根據關西電視台報導，位於大阪市西區的靭公園，四周辦公大樓與高級公寓林立，是著名的都市綠洲。然而，公園管理人員近期卻正忙著徒手清除一種名為「綠褶菇」的毒菇。「綠褶菇」含有毒素，誤食會引發嘔吐、腹瀉，嚴重時甚至會導致頭痛與劇烈的胃腸道不適。事實上，大阪過去已發生多起因綠褶菇引發的食物中毒事件。先前曾有一名50多歲的男子，在住家附近的公園採集綠褶菇回家烹調食用，約2小時後便出現劇烈嘔吐與腹痛。該男子表示，「我放在家裡觀察了一陣子，但它看起來實在長得太飽滿、太美味了，最後忍不住誘惑就煮來吃了。」不只在靭公園內，就連知名景點大阪城公園也發現了疑似同種毒菇的蹤跡，綠褶菇幾乎到了遍地開花的程度，附近居民相當訝異，為何它們會大量生長在市中心區域，究竟孢子是從哪裡飄過來的。公園管理單位也直呼，往年這個時期確實會看見零星毒菇，但今年的數量多到不可思議。為何都市公園會冒出如此大量的毒菇？精通菇類生態的近畿大學農學部白坂憲章教授，在實地勘查後給出了解答，「綠褶菇與常見的洋菇屬於同類型菇類，極易從含有腐葉土的地方生長。大約從這10年開始，街頭都市出現的數量就逐漸增加，這無疑是氣候變遷造成的。」綠褶菇原生於溫暖地區。近年受全球暖化影響，在大阪市區的公園與花圃現蹤的案例屢見不鮮。而今年之所以大爆發，主要與降雨量息息相關。白坂教授補充：「前幾年梅雨季幾乎都是『空梅雨』（乾梅雨），完全沒下雨。但今年雨水非常充沛，我想這就是促使它們今年大爆發的主因。」有可能將這些毒菇從公園徹底消滅嗎？白坂教授斷言沒辦法，他提到，當蕈傘張開時，孢子就已經隨風散播出去了。這些孢子會再次生長，明年又會在同個地方長出來。鑑於根除難度極高，大阪府政府也特別發布公告宣導。大阪府食品安全推進課監控指導組首席主查安井宏幸呼籲：「只要無法100%確認是可食用的菇類，絕對不要採摘、不要食用、不要販售，也絕對不要送給別人。」有專家正致力於將這類綠褶菇製作成癌症解藥，任職於滋賀縣草津市立命館大學藥學部的井之上浩一教授，每當在校園內發現毒菇時，眼睛總是為之一亮，如同發現新大陸。井之上浩一教授目前正帶領團隊，研究如何將毒菇的成分應用於研發癌症治療藥物，他提到，毒菇磨成粉末後，測試其對癌細胞破壞的成效，以此研究對抗癌症的機轉。目前主要鎖定肝癌、大腸癌與白血病。井之上浩一教授表示，古人常說以毒攻毒，「如果能從毒菇中研發出解藥，去拯救那些深受癌症所苦的患者，這不是非常浪漫、又能實現理想的一件事嗎？」