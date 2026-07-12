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沈政男：蔣萬安2028不可能 反而2032、2036機會大

沈政男：蔣萬安累積執政自信 態度、深度已超過盧秀燕

沈政男：對比馬英九 蔣萬安淡化蔣家色彩、擺脫兩岸情感包袱

台北市長蔣萬安是否挑戰2028年總統大位備受關注，經常評論時事的精神科醫師沈政男昨（11）日表示，蔣萬安2028年參選總統不可能，應先完成第二任台北市長任期，避免重演韓國瑜敗選後難以回頭的局面。沈政男更指出，蔣萬安近年累積執政自信，發言態度與深度甚至超過盧秀燕；他也刻意淡化蔣家色彩，比馬英九更沒有兩岸統一的情感包袱，顯示正為未來總統大位布局。沈政男昨在自己的YouTube頻道上發文表示，蔣萬安身為蔣家後代，當然可以選上總統，不是2032，就是2036。蔣萬安選2028，目前不可能。他必須當完第二任台北市長，也沒有必要在沒有十足把握的情況下淌混水。國民黨支持者也不應該拱他選2028，因為如果沒選上，就會跟韓國瑜當年一樣，回不去了。沈政男認為，蔣萬安會當完第二任台北市長，然後看當時誰當總統。如果是連任成功的賴清德，那麼2032就對決陳其邁；如果盧秀燕完成政黨輪替，蔣萬安就要等到2036。不管是2032或2036，蔣萬安當選總統的機會都相當大。沈政男指出，這次放颱風假，完全是蔣萬安主導，但風雨並未達標，顯然他已經累積了執政的自信，對掌握民意趨勢也更有把握。他這1、2年來對台灣重大議題，尤其是牽涉國民黨政策走向的方案，勇於表態，展現領導架勢。甚至，他對重大議題的發言，態度與深度都超過了盧秀燕，這是不少人希望他選2028的原因之一。沈政男也說，陳其邁對上蔣萬安，應該還是蔣萬安勝算大，但陳其邁調整能力不錯，蔣萬安必須小心。蔣萬安的包袱是「蔣」這個字，在敏感的政治身分議題上，他刻意淡化自己的蔣家人色彩，明顯就是為進攻大位做準備。沈政男更強調，對比馬英九，蔣萬安的優勢在於沒有兩岸一定要統一的感情包袱，也沒有統一中國、洗刷民族恥辱的使命感。接下來他的每一次出手，心中都是有總統大位，他的使命感不只是當總統，而是為兩岸帶來長治久安。