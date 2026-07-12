我是廣告 請繼續往下閱讀

苗栗市公所：周日加班清運！垃圾收運恢復正常 全線照常清運

為避免垃圾持續累積、影響環境衛生，因此安排於周日加班清運，方便市民處理家中垃圾，也感謝大家的配合與體諒。」仍提醒「將比照平日收運時間。因颱風連續兩天停收，累積的垃圾量較多，實際收運時間可能較平日略有延後，敬請耐心等候」。

花蓮縣：吉安鄉垃圾正常收運！

家中垃圾可以丟了！今天有垃圾車新增2地方，巴威颱風影響逐漸遠離，，本文整理廚餘、資源回收可以丟嗎一次看。繼台北、新北、桃園、基隆、台南，再多兩處收垃圾服務。◾️◾️公所說明，「因本周五、六受颱風影響停收垃圾，花蓮縣吉安鄉垃圾清運公告，受到巴威颱風影響，提醒鄉親垃圾清運時間表：鄉公所表示，請多加利用「定時定點」服務丟棄垃圾，以維護環境並提升清運效率。請務必落實垃圾分類。垃圾車動態查詢：請使用「樂圾通APP」清潔隊服務專線：(03)853-8522