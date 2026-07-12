我是廣告 請繼續往下閱讀

日本池袋店家近期接連遭遇「糞便襲擊」，繼大型連鎖電器量販店友都八喜在池袋的新分店日前遭人留下糞便後，近日又出現一名女子直接在池袋的店家內脫裙解放，畫面引發熱議。綜合日媒報導，6月在池袋開設新店舖友都八喜池袋店開幕不久，便瘋傳有人在店內便溺，4日館內從1樓電扶梯一路到3樓，驚傳遭人蓄意「邊走邊拉」，大量排泄物被路過民眾不小心踩到後，隨著人潮與鞋底被踩踏，範圍遍佈館內。未料，隔日賣場4樓竟又遭遇第二波糞便襲擊，直到6日，仍有不少搭乘電梯與電扶梯的顧客反映，「空氣中瀰漫著揮之不去的異味」，讓人相當困擾。沒想到，又有日本民眾11日發文表示，「池袋脫糞事件引發話題，這裡也有一名女子在超商隨地便溺」，一段疑似超商監視器拍攝的影片顯示，一名身穿白衣的女子進入店內，走到貨架後方蹲下，掀起裙子排泄，過程中還試圖喬位置，接著低調離開。相關貼文突破200萬次觀看。許多網友留言指出「這是故意的吧？拜託以妨礙業務的嫌疑逮捕她」、「會不會跟池袋的是同一個人？」。但也有人質疑真實性，「公司的監視器畫面應該不能被隨意公布吧」。對於糞便襲擊事件，友都八喜低調未回應，而監視器店家也未現身說法，案件留下謎團。