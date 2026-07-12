我是廣告 請繼續往下閱讀

怕致癌油吃下肚？APP新功能「發票食安快篩」台灣人瘋測

使用者只要進入首頁，系統會自動依照過去儲存的載具消費紀錄，分析個人是否曾購買疑慮食品，並自動計算出指數，如果畫面呈現暗紅色即為處在「高度暴露」狀態下，吸引不少民眾瘋測，甚至有許多用戶曬出指數破百的截圖畫面

發票載具APP「發票食安快篩」爆紅！如何使用、結果怎麼看

▲APP「發票載具」原本就是專門提供民眾儲存雲端發票、自動對獎及管理消費紀錄的工具。（圖／翻攝App Store）

▲《NOWNEWS今日新聞》記者實測顯示指數為0，畫面亮出綠燈，屬於「體檢通過」狀態。（圖／記者陳雅雲攝）

官方強調「發票食安快篩」僅供分析！完整問題名單看這