中聯油脂生產的大豆沙拉油驗出致癌物「苯駢芘」超標，油品流向下游，並有多達360家業者、400件商品被波及，民眾也擔憂致癌油早已吃下肚。對此，擁有百萬用戶的載具APP「發票載具」順勢推出新功能「發票食安快篩」，可透過用戶過去的發票載具紀錄，比對是否曾購買疑慮食品，不只能列出指數，還會列出曾購買的物品，吸引眾多網友瘋測。
怕致癌油吃下肚？APP新功能「發票食安快篩」台灣人瘋測
中聯油脂在今年六月底爆發致癌油風暴，被驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標高達4倍，該批問題原料油流向下游，並波及364家業者，包括聯華食品、統一超食代等都中鏢。食安風暴擴大，也引發民眾擔憂早已吃下肚，但有網友在Threads提到，發現「發票載具」APP特別為此新增「食安快篩」功能。
使用者只要進入首頁，系統會自動依照過去儲存的載具消費紀錄，分析個人是否曾購買疑慮食品，並自動計算出指數，如果畫面呈現暗紅色即為處在「高度暴露」狀態下，吸引不少民眾瘋測，甚至有許多用戶曬出指數破百的截圖畫面。
發票載具APP「發票食安快篩」爆紅！如何使用、結果怎麼看
該款APP「發票載具」原本就是專門提供民眾儲存雲端發票、自動對獎及管理消費紀錄的工具，在Google Play上擁有百萬用戶下載，於App Store上不只為財經類APP第一名，甚至超過20萬人評價，仍保持4.9顆星高分。近期官方有鑑於致癌油風波，推出「食安快篩」功能，不只可以測指數，頁面還會整理疑慮食品名單等。
《NOWNEWS今日新聞》記者實測，打開APP「發票載具」後只要登入頁面，首頁正中間的小樹，會跑出「致癌油流入市面，你中鏢了嗎？」對話框，點選進入即可自動進入「食安快篩」功能，即可自動測出指數，記者實測顯示指數為0，畫面亮出綠燈，屬於「體檢通過」狀態。
官方強調「發票食安快篩」僅供分析！完整問題名單看這
APP官方強調，這項食安快篩分析僅供參考，不代表實際健康已受損，確切的問題食品名單仍應以衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）公布的資訊為準，完整名單可至食藥署中聯油脂案專區下載：https://www.fda.gov.tw/tc/site.aspx?sid=13707&r=502923301。
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中聯油脂在今年六月底爆發致癌油風暴，被驗出一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標高達4倍，該批問題原料油流向下游，並波及364家業者，包括聯華食品、統一超食代等都中鏢。食安風暴擴大，也引發民眾擔憂早已吃下肚，但有網友在Threads提到，發現「發票載具」APP特別為此新增「食安快篩」功能。
使用者只要進入首頁，系統會自動依照過去儲存的載具消費紀錄，分析個人是否曾購買疑慮食品，並自動計算出指數，如果畫面呈現暗紅色即為處在「高度暴露」狀態下，吸引不少民眾瘋測，甚至有許多用戶曬出指數破百的截圖畫面。
發票載具APP「發票食安快篩」爆紅！如何使用、結果怎麼看
該款APP「發票載具」原本就是專門提供民眾儲存雲端發票、自動對獎及管理消費紀錄的工具，在Google Play上擁有百萬用戶下載，於App Store上不只為財經類APP第一名，甚至超過20萬人評價，仍保持4.9顆星高分。近期官方有鑑於致癌油風波，推出「食安快篩」功能，不只可以測指數，頁面還會整理疑慮食品名單等。
APP官方強調，這項食安快篩分析僅供參考，不代表實際健康已受損，確切的問題食品名單仍應以衛生福利部食品藥物管理署（食藥署）公布的資訊為準，完整名單可至食藥署中聯油脂案專區下載：https://www.fda.gov.tw/tc/site.aspx?sid=13707&r=502923301。
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