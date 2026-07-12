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7月13日（週一）各縣市停班停課狀況（更新時間7/12 14:30）

明（13）日停止上班、停止上課。

巴威颱風肆虐，讓尖石鄉、五峰鄉受到嚴重的傷害，今日勘查尖石鄉重要聯外道路縣道120線義興大橋被土石阻斷。（圖／新竹縣政府）

台灣停班停課標準

巴威颱風已經遠離台灣，不過豪雨帶來的災情還在持續排除中，部分地區聯外道路被阻斷，仍可能繼續停班停課。《NOWNEWS今日新聞》將持續追蹤7月13日（週一）停班停課資訊，不斷更新各縣市災防假宣布最新通知，本文提供給讀者一次掌握。新竹縣：尖石鄉國小及五峰鄉據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。若遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課，但仍依各縣市公告為準。水災依據氣象預報或實際觀測，降雨量達附表之各通報權責機關停止上班上課雨量參考基準，且已致災或有致災之虞時；或各機關、學校之處所或公教員工住所積水，或通往機關、學校途中，因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難，也可以發布停止上班及上課，但仍依各縣市公告為準。